Uğruna cezaevine düştüğü uyuşturucuya savaş açtı

BALIKESİR (AA) - SEYHAN KIRICI - İtalya'da, 16 yaşında başladığı uyuşturucu yüzünden defalarca hapis yatan 62 yaşındaki Linda Russo, ilaçsız rehabilitasyon programı sayesinde bağımlılıktan kurtulduktan sonra kendisini uyuşturucuyla mücadeleye adadı.

İlaçsız Uyuşturucu Rehabilitasyon Programı (Narconon Programı) vaka süpervizörü (eğitmenlerden sorumlu denetmen) olarak görev yapan ve İtalya'da yaşayan Russo, programın uygulandığı ülkelerde eğitimlere katılıyor, denetimler yapıyor.

Merkezi Ankara'da bulunan Kurtuluş Vakfı tarafından Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen bir seminere katılan Russo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 yaşında başladığı uyuşturucuyu 13 yıl boyunca kullandığını, bu süreçte birçok kez cezaevine girdiğini söyledi.

Russo, bağımlılık döneminde ailesi ve çevresinden uzaklaştığını vurgulayarak, çok yalnız olduğunu ve tek arkadaşının kendisine uyuşturucuymuş gibi göründüğünü ifade etti.

- "Hayatımla ilgili problemi çözmüş oldum"

Bir arkadaşının yoğun ısrarları üzerine 32 yıl önce Narconon Programı ile tanıştığını ve eğitim almayı kabul ettiğini anlatan Russo, şöyle konuştu: