Uğur Acar'ın son hali şoke etti

Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece köyünde dünyaya gelen, henüz 1 aylıkken evde çıkan yangında yüzünün yüzde 90'ında kalıcı hasar oluşan Uğur Acar'ın hayatı, 21 Ocak 2012 tarihinde gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yüz nakli ameliyatıyla değişti. Yüzündeki yanık nedeniyle 19 yıl kendisini toplumdan soyutlayan, çocuklar korktuğu için alışveriş merkezlerine, parklara gidemeyen Acar, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ile ekibi tarafından gerçekleştirilen nakille yeni görünümüne kavuştu.

HAYATI DEĞİŞTİ

Nakilden sonra hayatının değiştiği hastanede iş sahibi olan, girdiği ortamlarda ilgi gören Uğur Acar, çocukların kendisini sevmesinin, arkadaşlarının artmasının sevincini yaşıyor. Yüz naklinde 6'ncı yılı geride bırakmaktan mutluluk duyan, zor günlerin geride kaldığını belirten Acar, "6 yılda değişen hayatımı anlatacak kelime bulamıyorum. İş sahibi oldum, sevenim çoğaldı. 6 yıl rüya gibi geçti" diye konuştu.

6 yılın sonunda sakallarının beyaz, saçlarının ise siyah çıktığını dile getiren Acar, "Saçım 25, sakalım 39 yaşında. Her aynaya baktığımda hüzün ve sevinci aynı anda yaşıyorum" dedi.