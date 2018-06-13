Uğur Boral'ın itiraf içeren ifadesi FETÖ'nün futbol yapılanması iddianamesinde

İSTANBUL (AA) - Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) futbol yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında, 15'er yıla kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianamede, eski futbolcu Uğur Boral'ın etkin pişmanlıktan yararlanarak alınan ifadesine yer verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin, futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Ömer Çatkıç, Uğur Boral, Ersin Güreler ve İsmail Şengül hakkında hazırlanan iddianamenin detayları ortaya çıkmaya başladı. İddianamede, şüphelilerin ifadeleri ve haklarındaki suçlamalar yer aldı. İddianamede, Bekir İrtegün'ün yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadesinde; eski futbolcu Uğur Boral ile birlikte sohbetlere katıldığını beyan etmesi üzerine, 16 Kasım 2017 tarihinde Uğur Boral'ın ifadesinin alındığı belirtilerek, söz konusu ifadeye yer verildi. Boral ifadesinde, örgütle temasının Gençlerbirliği’nde futbol oynamaya başladığı yıl olan, hatırladığı kadarıyla 2002 yılında o dönemki takım kaptanı olan Ümit BOZKURT vasıtası ile olduğunu, takımda oynayan gençleri götürmüş olduğu bir yemekten sonraki süreçte örgüt adına düzenlenen sohbetlerde abilik yapan kişi olan Halil isminde soyadını hatırlamadığı, öğretmen olarak bildiği şu an 40-50 yaşları arasında olan şahıs ile tanıştığını anlattı.

Halil ismindeki şahısla yapılan sohbetlerde yanında gelen, tanışan ve daha sonra sohbet veren Baykal isminde şahısla tanıştıklarını, iki şahısla birlikte şu an hatırlamadığı ancak Baykal’ın yanında dönem dönem gelmiş olan bir şahsın daha olduğunu anlatan şüpheli Boral, iki şahsın önderliğinde yapılan sohbetlere takım arkadaşlarından Ümit Bozkurt, Sedat Yeşilkaya, Erkan Özbey, Ali Cansun ve bir ya da iki kez Tunuslu Sammy Gtary isimli futbolcunun da geldiğini, sohbetlerin gerçekleştiği yerlerden bir tanesinin şu an adresini hatırlamadığı öğrenci evi olduğunu, sohbetlerde ikramlık bir şeyler yedikten sonra dini konular üzerine sohbetler olduğunu, Fethullah GÜLEN’in kitaplarından açıp okuduğu kısımlar ve izletilen videoların da olduğunu söyledi. -Uğur Boral futbolcuların isimlerini verdi Şüpheli Boral, Fenerbahçe’ye transfer olduktan sonra numarasını Ankara’daki Halil isimli abiden aldığını ve Fethullah Gülen’i yüz yüze gördüğünü söyleyen Ali Şenel isimli kişinin kendisini aradığını belirterek, şahsın kendisini, yaptığı organizasyonlardaki sohbetlere davet ettiğini, tanışmalarında Fenerbahçe’den başka futbolcuların da sohbetlere geldiğini söyleyerek, kendisini de bu toplantılara davet ettiğini belirtti.

O dönemki yapılan sohbetlere Fenerbahçe’den takım arkadaşları olan Tuncay Şanlı, Serdar Kulbilge, Kerim Zengin, Bekir İrtegün, Emre Belözoğlu, Orhan Şam, Gökhan Gönül isimli kişilerin, değişik zamanlarda değişik gruplarla katıldığını, 2011 yılına kadar bu sohbetlere yukarıda adını saydığı kişilerle katılmışlığı olduğunu anlatan şüpheli Boral, devamındaki süreçte Ali Şenel isimli kişinin, bu sohbetler esnasında, sonrasında kendi yerine geçen Erhan Erkoç isimli kişiyle tanıştırdığını, bu şahsın da sohbetlerde abilik yaptığını, yapılan sohbetlerin genelde Üsküdar Çamlıca’da Erhan Erkoç’un evinde olduğunu, sohbet içeriklerinde Ankara'daki gibi dini içerikli hikaye ve videolar olduğunu kaydetti. Söz konusu buradaki toplantılara Tuncay Şanlı, Kerim Zengin, Serdar Kulbilge ile çok fazla vakit geçirmediği için ne sıklıkla gittiklerini bilmediği, Tuncay Şanlı'nın 1 yıl sonra İngiltere’ye transfer olduğunu, Gökhan Gönül'ün de kendisinin olduğu dönemde çok sık gelenlerden birisi olmadığını, Orhan, Bekir ve Emre’nin kendisinden sonra Fenerbahçe’ye transfer olduklarını, bu kişilerle daha çok sohbetlere gitmişliği olduğunu anlatan Boral, Fenerbahçe’de oynadığı dönemde hatırladıklarının bu kadar olduğunu, kısa bir süre Samsunspor’da oynadığını, burada o dönemki cemaatin bir faaliyetine katılmadığını, 2012 yılı Haziran ayında Beşiktaş’a transfer olduktan sonra numarasını Ali Şenel’den aldığını söyleyen Özgür Koç isimli şahısla tanıştığını, 2015 yılında babasının vefatı esnasında cenaze için Tokat’a kadar gelip manevi olarak kendisine çok yardımcı ve destek olduğunu, bu yolla da güvenini kazandığını, telefon irtibatlarının da olduğunu söyledi.

Şüpheli Boral, Ali Şenel'in kendisini arayarak görüşme isteğini ilettiğini, bu görüşmelere eski takım arkadaşlarından Bekir İrtegün ve Orhan Şam'ın’ın da katıldığını, hatırladığı kadarıyla görüşmelerden bazılarının Orham Şam’ın Ataşehir’deki evinde olduğunu, 15 Temmuz kalkışması yaşanınca Ali Şenel ile olan münasebetini kestiğini, bir daha da ne yüz yüze ne de telefonla görüşmediğini, adını söylediği sohbet abiliği yapan ve sohbetlere katılan kişileri görse tanıyabileceğini, kendisinin sadece dini duygular vesilesiyle o dönem cemaat olarak bilinen örgütün sohbetlerine katılmışlığı olduğunu, örgütte herhangi bir pozisyonunun bulunmadığını savundu. Örgüte himmet, burs ya da kurban bağışı adı altında İstanbul’da olan sohbet organizasyonlarını düzenleyen Ali Şenel’in, dönem dönem fakir öğrenciler

için kendisinden yardım talebi olduğunu, kendisinin de o an üzerinde ne varsa nakit olarak Ali Şenel isimli kişiye elden bir iki kez vermişliği olduğunu anlatan Boral, kurban için yine bir ya da iki kez Ali Şenel’in talep etmesiyle fakir insanların et yemesine vesile olmak için baş başa kaldığı anlarda yardım etmişliği olduğunu ifade etti.