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Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 09:19 | Son Güncelleme

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sessizliğine ilişkin kritik bir iddia ortaya attı. Dündar, Muharrem İnce'nin 24 Haziran gecesi neler yaşandığına dair bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktığını öne sürdü.

Uğur Dündar'dan flaş Muharrem İnce iddiası: Bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı

Sözcü gazetesi yazarı Uğur Dündar, bugün kaleme aldığı "24 Haziran gecesi neler yaşandı?.." başlıklı yazısında, CHP'den İnce'ye veri akışı yapılamadığını belirtirken, bu konuda susmasına ilişkin, "Kanımca partisini daha zor duruma düşürmemek için merakla beklenen ayrıntılara girmedi. Büyük olasılıkla bunları anlatmayı, yani bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı" iddiasında bulundu.

"Bu konuşmalardan, 24 Haziran gecesi CHP Genel Merkezi'nin Muharrem İnce'ye sağlıklı değerlendirme yapabileceği veri akışını sağlamadığı, Adil Seçim Platformu çöktüğünden, Anadolu Ajansı ve YSK ile başbaşa bırakıldığı anlaşılıyor. Ama tüm bu nedenler o geceki suskunluğuna yeterli mazeret teşkil etmiyor!" diyen Dündar, CHP Genel Merkezi'nin seçim sonrası kendini hedef aldığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Bir bilgi aktarayım:

“24 Haziran sonrasında CHP yönetim organlarından birinin toplantısında, seçildiği ildeki tüm delegelerin olağanüstü kurultay için imza verdikleri bir milletvekili çıkıp ‘SÖZCÜ Gazetesi, Halk TV ve Uğur Dündar kampanya süresince CHP aleyhine, Muharrem İnce'nin lehine çalıştılar' diyebiliyor!..”

Bu vekilin 24 Haziran seçimleri öncesinde Abdullah Gül'ün CHP tarafından çatı adayı gösterilmesi için olağanüstü uğraş verdiği herkesçe biliniyor!..

Bu sözler, o geceki “ince yalnızlık” konusunda çok şey anlatıyor!..

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