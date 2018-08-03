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Uğur Mumcu'nun ablası hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 13:34 | Son Güncelleme

Uğur Mumcu'nun ablası, Av. Beyhan Mumcu Gürson hayatını kaybetti.

Uğur Mumcu'nun ablası hayatını kaybetti

Uğur Mumcu'nun ablası, Av. Beyhan Mumcu Gürson hayatını kaybetti.

Gürson'un hayatını kaybettiğini, Uğur Mumcu'nun kızı Özge Mumcu Aybars sosyal medya hesabından paylaştı. Aybars "Halam Beyhan (Mumcu) Gürson’u dün gece kaybettik. Acımız büyük" dedi.

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Uğur Mumcu Uğur Mumcu'nun ablası Beyhan Mumcu Gürson

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