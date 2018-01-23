Uğur Mumcu suikastinin 25. yılı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Çetin Osman Budak, "Memleketimizin yetiştirdiği en değerli aydınlardan olan Uğur Mumcu'nun terör ve irticaya ilişkin araştırmaları ve yayınları, bugünü daha o zamanlarda görebildiğini göstermektedir. Mumcu tüm toplumu bugün karşı karşıya olduğumuz tehlikelere karşı aydınlatma mücadelesi verdiği için katledilmiştir." ifadelerini kullandı.

Budak, gazeteci ve yazar Uğur Mumcu'nun bombalı suikastle katledilmesinin 25. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında, Uğur Mumcu'nun Türkiye'nin en önemli, en cesur kalemlerinden biri olduğunu belirten Budak, Mumcu'nun karanlığa karşı savaşın en önünde yürüdüğünü, Atatürk devrimlerinin, Cumhuriyet'in ve aydınlık bir geleceğin yılmaz savunucularından olduğunu aktardı.

Mumcu'nun 25 yıl önce suikaste kurban gittiğinde bütün Türkiye'nin ayağa kalkmış olmasının, Türkiye için değerini açıkça ortaya koyduğuna işaret eden Budak, şunları kaydetti:

"Memleketimizin yetiştirdiği en değerli aydınlardan olan Uğur Mumcu'nun terör ve irticaya ilişkin araştırmaları ve yayınları, bugünü, daha o zamanlarda görebildiğini göstermektedir. Mumcu tüm toplumu bugün karşı karşıya olduğumuz tehlikelere karşı aydınlatma mücadelesi verdiği için katledilmiştir. Araştırmacı gazeteci, yazar, aydınlanma savaşçısı Uğur Mumcu'yu, katledilişinin 25. yılında saygıyla ve büyük bir özlemle anıyorum. Eserleriyle karanlığı aydınlatmaya devam ediyor ve hep edecek."

(AA)