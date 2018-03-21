HABER

Uğurluel Samsunlulara Çanakkale’yi anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2018 20:49 | Son Güncelleme

Ünlü tarihçi-yazar Talha Uğurluel, "Çanakkale Son Şafak" adlı konferansla Samsunlulara buluştu.18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103.

Uğurluel Samsunlulara Çanakkale’yi anlattı

Ünlü tarihçi-yazar Talha Uğurluel, "Çanakkale Son Şafak" adlı konferansla Samsunlulara buluştu.
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Atakum Belediyesi tarafından "Çanakkale Son Şafak" isimli program düzenlendi. Yalı Kafe’de düzenlenen programa konuşmacı olarak tarihçi-yazar Talha Uğurluel katıldı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programdan önce Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı bir konuşma yaptı.

"Atalarımızın verdiği mücadeleyi vermek zorundayız"
Şehitleri rahmetle anarak konuşmasına başlayan Başkan Taşçı, "Bu konferansları düzenlemedeki amacımız, vatandaşlarımızın tarih bilincini artırmaya katkı sağlamak. Bizim atalarımızın tarihte nasıl mücadele verdiğini bilmemiz gerekiyor. Bu günlerde Suriye’de, Irak’ta ve yurt içinde Türkiye olarak benzer mücadeleyi veriyoruz. Osmanlı’nın son dönemlerinde dış güçlerin oynadığı oyunlarla yine karşı karşıyayız. Çanakkale’de nasıl 7 düvele karşı savaşmışsak bugün Afrin’de bu coğrafyayla alakası olmayan milletler bize karşı savaşıyor. Demek ki bu coğrafya pahalı bir coğrafya. Atalarımız nasıl bir mücadele verdiyse biz de atalarımızın torunları olarak aynı mücadeleyi vermek zorundayız. Şayet Türkiye Cumhuriyeti’ni daim kılacaksak" dedi.
Başkan Taşçı’nın ardından sunumuna başlayan Talha Uğurluel, izleyicileri tarihin sayfalarında gerçekçi bir yolculuğa çıkardı. 1. Dünya Savaşı’na değinerek Çanakkale Savaşı’nda cephelerde verilen mücadeleyi anlattı. Zorlu şartlara rağmen Mehmetçiğin kazandığı zaferleri anlatan Uğurluel, kendine özgü anlatımıyla izleyicilerin gözünde Çanakkale Zaferi’ni canlandırdı.

Uğurluel Samsunlulara Çanakkale’yi anlattı

Uğurluel Samsunlulara Çanakkale’yi anlattı

Uğurluel Samsunlulara Çanakkale’yi anlattı

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Meltem Miraloğlu son hali olay oldu

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Yeni kimlik, ehliyet ve pasaportlarla ilgili kritik açıklama

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Hürriyet satıldı mı? Doğan Medya Grubu satıldı iddiası gündeme bomba gibi düştü

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Adnan Oktar'dan kaçan Ceylan Özgül'ü zora sokacak video

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Otomobil alacaklara uzmanlardan uyarı: Elinizi çabuk tutun

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Erdoğan'dan son dakika ittifak açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğan Medya'yı işgal davasında karar çıktı

Doğan Medya'yı işgal davasında karar çıktı

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında ittifak açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan canlı yayında ittifak açıklaması

Regaip Kandili mesajları (Kısa, uzun): Üç ayların ilk kandili için güzel, anlamlı ve etkileyici mesajlar!

Regaip Kandili mesajları (Kısa, uzun): Üç ayların ilk kandili için güzel, anlamlı ve etkileyici mesajlar!

Şans Topu sonuçları 21 Mart: Ekinoks çekilişinde haftanın numaraları belli oluyor (MPİ canlı çekiliş)

Şans Topu sonuçları 21 Mart: Ekinoks çekilişinde haftanın numaraları belli oluyor (MPİ canlı çekiliş)

İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı

İzmir'i kana bulayacaklardı! Silahlar kitapların içinden çıktı

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

İdlib'de katliam! Okul çıkışı öğrenciler hedef alındı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.