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UHUB Genel Kurulu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2018 21:55 | Son Güncelleme

Uluslararası Hukukçular Birliği'nin çalışmalarının değerlendirildiği ve yeni hedeflerinin belirlendiği Olağan Genel Kurulu, 36 ülkeden hukukçuların katılımıyla başladı - Birlik Genel Sekreteri Ceylan: - "Yeraltı ve yer üstü zenginlikleri için İslam topraklarında sömürü devam ediyor. ABD'nin ve diğer güçlerin insan haklarıyla ilgili olmayan ve sözüm ona insan haklarının iyiliği için kurmuş olduğu dernekler, vakıflar veya kurullar, demokrasi adı altında, sömürüyü örtbas etmeye çalışıyor"

İnsan haklarının korunmasına, geliştirilmesine ve ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmalar yapan Uluslararası Hukukçular Birliği’nin (UHUB) yıllık faaliyetlerinin değerlendirildiği ve yeni hedeflerinin belirlendiği Olağan Genel Kurulu, 36 ülkeden hukukçuların katılımıyla başladı.

UHUB Genel Sekreteri Necati Ceylan, Konya'da bir otelde düzenlenen ve iki gün sürecek Genel Kurulun açılışında, insan haysiyetinin korunması, adalet ve hukukun egemen olması hedefiyle birçok ülkeden hukukçuların bir araya gelmesiyle kurulan bir birlik olduklarını söyledi.

İnsan hakları konusunda en fazla hak ihlalinin İslam coğrafyasında yapıldığına işaret eden Ceylan, "Yeraltı ve yer üstü zenginlikleri için İslam topraklarında sömürü devam ediyor. ABD'nin ve diğer güçlerin insan haklarıyla ilgili olmayan ve sözüm ona insan haklarının iyiliği için kurmuş olduğu dernekler, vakıflar veya kurullar, demokrasi adı altında sömürüyü örtbas etmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Bu konunun önüne geçmek için faaliyetler yaptıklarını anlatan Ceylan, "Bir ümmetin fertleri ve hukukçuları olarak bu hak ihlallerini dünya kamuoyuna duyurmaya çalışmaktayız. Kan ve ateş devam etmekte, bu yüzden sorumluluğumuz da artmaktadır." diye konuştu.

Ceylan, UHUB olarak İslam coğrafyasındaki hak ihlallerine ilişkin başarılı çalışma ve raporlara imza attıklarını, hukuksuzluğa hiçbir zaman duyarsız kalmadıklarını vurguladı.

Toplantının hayırlara vesile olmasını dileyen Ceylan, "Toplantımızın ümmete hayır ve bereket getirmesini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından genel kurul basına kapalı devam etti.

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UHUB Genel Kurulu UHUB Genel Sekreteri Necati Ceylan

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