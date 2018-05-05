Necati Ceylan, emperyalist güçlerin tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de Müslümanlara karşı savaş içerisinde olduğuna işaret ederek, "Emperyalist egemen güçler, dünyanın herhangi bir yerinde İslam'ı benimsemiş bir topluma ve devletin varlığına karşıdır, düşmandır. Batı dünyası, demokrasi ve insan hakları söylemiyle İslam karşıtlığı üzerinden kendini tarif etmeyi tercih ediyor. Terör ile İslam arasında ilişki kurup, terör olaylarını kullanarak İslam dinini yıpratmak, halkı İslam'dan soğutmak amacıyla çalışıyorlar." diye konuştu.

UHUB Genel Sekreteri Necati Ceylan, Konya'da bir otelde düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, dünyadaki bütün haksızlıklara son vererek, hukukun egemenliğini hakim kılma çabası içerisinde olduklarını söyledi.

Emperyalist güçlerin bu amaçla terör örgütleri kurduğuna dikkati çeken Ceylan, şöyle devam etti:

"Bu terör örgütlerini kurarak ve onlara yardım ederek, İslam'ı insanlara 'terörist din' olarak sunmaktadırlar. Bunun aksine Kur'an terörü lanetlemiş, anarşi üretmeyi dehşetli bir olay olarak nitelemiştir. İslamiyet her türlü terör, zulüm ve ihaneti yasaklar, her türlü anarşiye, bozgunculuğa, şiddete karşı çıkar. İslamiyet, zarara zararla karşılık vermez."

Necati Ceylan, insanın doğuştan sahip olduğu hakların korunması amacını taşıdıklarını vurgulayarak, "Bu soruna, yeni dünya düzeni, küreselleşme, Büyük Ortadoğu Projesi, uluslararası yapı ve Batı gibi yapılanmaları ve kavramları, hak-batıl ayrımını göz ardı ederek çözüm bulmamız çok güçtür. Yeni dünya düzeninden bahsederek, dünyaya yeni bir biçim vermeye çalışmaktadırlar. Bugün dünyayı saran çok boyutlu ve ekonomik krizin sebeplerinden biri kapitalist dünya ekonomisi, ikincisi emperyalist hiyerarşideki egemenlik kavgasıdır. Bu kavga dünyanın her bölgesinde, özellikle halkları Müslüman olan ülkelerde olmaktadır. Afganistan, Doğu Türkistan, Filistin, Irak, Suriye ve Yemen gibi birçok İslam ülkesi işgal altında olup, insanlar katledilmektedir. Bunun yanında Mısır gibi birçok İslam ülkesinde hak ihlalleri devam etmektedir." dedi.

Ceylan, İslam coğrafyasındaki bu zulme son vermek için Müslüman toplumların birlikte hareket etmesi gerektiğini de vurguladı.

Konuşmanın ardından sempozyum, faklı ülkelerden hukukçuların konuya ilişkin sunumlarıyla devam etti.

