HABER

UHUB'dan "İslam Dünyasında Terör ve İnsan Hakları" sempozyumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 12:35 | Son Güncelleme

Uluslararası Hukukçular Birliğinin yıllık faaliyet ve hedeflerinin değerlendirildiği olağan genel kurulu, "İslam Dünyasında Terör ve İnsan Hakları" sempozyumuyla tamamlandı

Uluslararası Hukukçular Birliğinin (UHUB) yıllık faaliyet ve hedeflerinin değerlendirildiği olağan genel kurulu, "İslam Dünyasında Terör ve İnsan Hakları" sempozyumuyla sona erdi.

UHUB Genel Sekreteri Necati Ceylan, Konya'da bir otelde düzenlenen sempozyumda yaptığı konuşmada, dünyadaki bütün haksızlıklara son vererek, hukukun egemenliğini hakim kılma çabası içerisinde olduklarını söyledi.

Genel kurulun devamı olarak düzenledikleri sempozyumu 40'a yakın ülkeden hukukçunun katılımıyla gerçekleştirdiklerini belirten Ceylan, İslam coğrafyasındaki terörü, katılımcıların tümünün fikirlerini alarak değerlendireceklerini ifade etti.

Necati Ceylan, emperyalist güçlerin tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de Müslümanlara karşı savaş içerisinde olduğuna işaret ederek, "Emperyalist egemen güçler, dünyanın herhangi bir yerinde İslam'ı benimsemiş bir topluma ve devletin varlığına karşıdır, düşmandır. Batı dünyası, demokrasi ve insan hakları söylemiyle İslam karşıtlığı üzerinden kendini tarif etmeyi tercih ediyor. Terör ile İslam arasında ilişki kurup, terör olaylarını kullanarak İslam dinini yıpratmak, halkı İslam'dan soğutmak amacıyla çalışıyorlar." diye konuştu.

Emperyalist güçlerin bu amaçla terör örgütleri kurduğuna dikkati çeken Ceylan, şöyle devam etti:

"Bu terör örgütlerini kurarak ve onlara yardım ederek, İslam'ı insanlara 'terörist din' olarak sunmaktadırlar. Bunun aksine Kur'an terörü lanetlemiş, anarşi üretmeyi dehşetli bir olay olarak nitelemiştir. İslamiyet her türlü terör, zulüm ve ihaneti yasaklar, her türlü anarşiye, bozgunculuğa, şiddete karşı çıkar. İslamiyet, zarara zararla karşılık vermez."

Necati Ceylan, insanın doğuştan sahip olduğu hakların korunması amacını taşıdıklarını vurgulayarak, "Bu soruna, yeni dünya düzeni, küreselleşme, Büyük Ortadoğu Projesi, uluslararası yapı ve Batı gibi yapılanmaları ve kavramları, hak-batıl ayrımını göz ardı ederek çözüm bulmamız çok güçtür. Yeni dünya düzeninden bahsederek, dünyaya yeni bir biçim vermeye çalışmaktadırlar. Bugün dünyayı saran çok boyutlu ve ekonomik krizin sebeplerinden biri kapitalist dünya ekonomisi, ikincisi emperyalist hiyerarşideki egemenlik kavgasıdır. Bu kavga dünyanın her bölgesinde, özellikle halkları Müslüman olan ülkelerde olmaktadır. Afganistan, Doğu Türkistan, Filistin, Irak, Suriye ve Yemen gibi birçok İslam ülkesi işgal altında olup, insanlar katledilmektedir. Bunun yanında Mısır gibi birçok İslam ülkesinde hak ihlalleri devam etmektedir." dedi.

Ceylan, İslam coğrafyasındaki bu zulme son vermek için Müslüman toplumların birlikte hareket etmesi gerektiğini de vurguladı.

Konuşmanın ardından sempozyum, faklı ülkelerden hukukçuların konuya ilişkin sunumlarıyla devam etti.

TSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyonTSK'daki kripto FETÖ'cüler deşifre oldu! 15 ilde operasyon
Tarihi zirvenin yeri ve zamanı belirlendi!Tarihi zirvenin yeri ve zamanı belirlendi!
Saadet Partisi: Bahçeli rehabilite edilmeli!Saadet Partisi: Bahçeli rehabilite edilmeli!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
UHUB Genel Sekreteri Necati Ceylan Uluslararası Hukukçular Birliği (UHUB)

En Çok Okunan Haberler

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sen Anlat Karadeniz Türk dizi tarihinde bir ilki başardı!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Sezon finaline hazırlanan Arka Sokaklar'a 3 bomba transfer!

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbanguli Berdimuhammedov'dan renkli araç yasağı

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

'15 Temmuz'daki gibi kıyamet kopacak' diyerek dolandırdılar!

Fetullah Gülen ile görüşen vekiller yeniden aday iddiası!

Fetullah Gülen ile görüşen vekiller yeniden aday iddiası!

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

İsrail pes etti! BM Güvenlik Konseyi adaylığından çekildi

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Suriyelilere vatandaşlık mı veriliyor? Erdoğan'dan flaş açıklama

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Erdoğan canlı konuşurken Fatih Portakal'dan dikkat çeken mesaj

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Meral Akşener'e tehdit mesajı! Evinin tam karşısına bakın ne yazdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i tehdit eden 2 kişi yakalandı!

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı

Aydın'da 5 yıldızlı otelin iskelesi çöktü! 8 yaralı

Yeni silah üretiliyor! TSK 'Boran' ile vuracak

Yeni silah üretiliyor! TSK 'Boran' ile vuracak

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

KPSS sorularının sızdırılması soruşturmasında 10 bin 151 kişi mercek altında

İstanbul'da lüks villaya uyuşturucu baskını

İstanbul'da lüks villaya uyuşturucu baskını

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi

Salih Mirzabeyoğlu beyin kanaması geçirdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.