"UID dünya markası olacak"

KÖLN (AA) - MESUT ZEYREK - Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi, geçmiş dönemlerde önemli hizmetlere imza atan Avrupalı Türk Demokratlar Birliğinin (UETD) yeni bir vizyon ve ekiple UID'yi dünya markası yapacaklarını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 20 Mayıs'ta Bosna Hersek'te yapılan ve UETD'nin isminin UID olarak değiştirildiği 6. Olağan Genel Kurul'da genel başkan seçilen Bilgi, birliğin geleceği ve yeni vizyonu hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulundu. Bilgi, "UID olarak önümüzdeki süreçte Avrupa kıtasındaki Türklerin yanı sıra gönül coğrafyamızda, nerede bir insanımız varsa, onların taleplerini karşılamak için teşkilatımızı genişletme kararı aldık. UID olarak önümüzdeki süreçte UETD'den UID'e transformasyon sürecini tamamlamamız gerekiyor. UID bir dünya markası olacak." dedi. - "Dünyaya açılma vakti geldi" Avrupalı Türk Demokratlar Birliği (UETD) ismiyle kurulan bu oluşumun artık Avrupa'dan çıkıp dünyaya açılma vaktinin geldiğini vurgulayan Bilgi, "UID olarak sadece Avrupa ülkelerindeki konulara değil de dünyada Türk toplumuyla ve gönül coğrafyamızla ilgili projelere, panellere, konferanslara ağırlık vereceğiz. Yani bulunduğumuz ülkeler ile Türkiye arasındaki konuların yanı sıra bulunduğumuz ülkedeki Türk toplumunun sorunlarını da daha güçlü şekilde dile getirmek ve gündem yaratmak için çalışacağız." diye konuştu.

Geçmiş dönemlerde UETD Genel Sekreterlik görevini yürüten Bilgi, yeni ekiple bu çalışmaları bir adım daha ileri götürmek ve dünya çapında çalışma yürütmek için çaba sarf edeceklerini dile getirdi. Bilgi, "Örneğin, Almanya'da NSU cinayetleri ve davaları, dünyada İslamafobi gibi konularda paneller ve konferanslarla proaktif bir şekilde gündemi oluşturma noktasında çalışmalarımız olacak. Savunma pozisyonundan değil de haklı olduğumuz davaları gündeme taşıma noktasında projelerimiz artarak devam edecek. UID'in önümüzdeki süreçte ağırlık vereceği diğer konulardan biri de teşkilatlanmamızı dünya çapına yaymak olacak." ifadelerini kullandı. -"Ana vatanımızın beka meselesi" Batılı bazı ülkelerin Türkiye'deki seçimlere yönelik yasakçı ve antidemokratik tavrını eleştiren Bilgi, şunları kaydetti: "Demokrasinin ana sütunlarından bir tanesi seçmenin siyasetçiyi tanıması ve onun fikirlerini almasıdır. Dolayısıyla Almanya, Hollanda ve Avusturya'da bu hak Avrupalı Türklerin, yurt dışı Türklerin elinden alınmış durumda. Siyasetçilerin buraya getirilmesiyle ilgili yasaktan dolayı bu haktan, bilgi alma hakkından buradaki insanlar mahrum ediliyorlar. Bu demokratik bir tutum değil."