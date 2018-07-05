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UID'dem Müslüman genç kıza yapılan saldırıyı kınadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 19:10 | Son Güncelleme

Uluslararası Demokratlar Birliği: "Belçika'nın Anderlues kasabasında yașanan ırkçı saldırıyı șiddetle kınıyor, bu saldırıdan dolayı duyduğumuz derin üzüntüyü tüm kamuoyu ile paylașıyoruz"

BRÜKSEL (AA) - Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), hafta başında Anderlues kasabasında, 19 yaşındaki Müslüman bir kıza yapılan saldırıyı "şiddetle" kınadı.

UID'den yapılan yazılı açıklamada, "Demokratik toplum ve birlikte yașama kültürüne derin yaralar bırakabilecek, nefret ve șiddeti iki toplum arasında körükleyebilecek böylesi bir saldırıyı, bașta sivil toplum örgütleri ve Müslümanlar olarak kabul etmemiz mümkün değildir." denildi.

Avrupa’nın, özellikle de Belçika'nın, insan hakları, temel özgürlükler ve inanca saygı bağlamındaki hassasiyetinin bilindiği belirtilen açıklamada, "İsteğimiz, yetkili tüm kurum ve kurulușlardan, devletin hukukçularından bu olaya gereken en uygun șekilde, bir daha yașanmamasına örnek teșkil edecek nitelikte adım atmalarıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu olayın, sadece ırkçılık değil aynı zamanda ayrımcılığı da körükleyen bir yapıya sahip olduğuna işaret edilerek, "Çünkü saldırıya uğrayan bir kadındır. Kadına, özellikle de Müslüman ve bașörtülü bir kadına yapılan ayrımcılığı da esefle kınıyoruz. Belçika'nın Anderlues kasabasında yașanan ırkçı saldırıyı șiddetle kınıyor, bu saldırıdan dolayı duyduğumuz derin üzüntüyü tüm kamuoyu ile paylașıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İslamofobya ve ırkçılığın, normal bir davranıș olarak benimsenip Belçika toplumu içerisinde yerleștirilmek istendiğine değinilen açıklamada, "Bu kabul edilemez davranıșı engelleme yolunda, bașta Belçikalı ve Müslüman kökenli siyasetçilerden ve sivil toplum örgütlerinden harekete geçmelerini diliyoruz." çağrısında bulunuldu.

Brüksel'in 60 kilometre güneyindeki Charleroi şehrine bağlı Anderlues bölgesinde, Müslüman bir genç kız, pazartesi gecesi sokakta 2 kişinin sözlü ve fiziksel saldırısına uğramıştı. Sokakta genç kızın önünü kesen saldırganlar, önce kendisine hakaret etmiş ardından da başındaki örtüyü ve elbiseleri yırtmıştı.

Saldırganlar kaçmaya çalışan genç kızı yerde sürükleyerek "Pis Arap" şeklinde hakaretlerde bulunmuş, elbisesini yırttıkları kızın karnına, ayaklarına ve vücudunun çeşitli yerlerine kesici aletle zarar vermişti.

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