UID'dem Müslüman genç kıza yapılan saldırıyı kınadı

BRÜKSEL (AA) - Uluslararası Demokratlar Birliği (UID), hafta başında Anderlues kasabasında, 19 yaşındaki Müslüman bir kıza yapılan saldırıyı "şiddetle" kınadı.

UID'den yapılan yazılı açıklamada, "Demokratik toplum ve birlikte yașama kültürüne derin yaralar bırakabilecek, nefret ve șiddeti iki toplum arasında körükleyebilecek böylesi bir saldırıyı, bașta sivil toplum örgütleri ve Müslümanlar olarak kabul etmemiz mümkün değildir." denildi.

Avrupa’nın, özellikle de Belçika'nın, insan hakları, temel özgürlükler ve inanca saygı bağlamındaki hassasiyetinin bilindiği belirtilen açıklamada, "İsteğimiz, yetkili tüm kurum ve kurulușlardan, devletin hukukçularından bu olaya gereken en uygun șekilde, bir daha yașanmamasına örnek teșkil edecek nitelikte adım atmalarıdır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bu olayın, sadece ırkçılık değil aynı zamanda ayrımcılığı da körükleyen bir yapıya sahip olduğuna işaret edilerek, "Çünkü saldırıya uğrayan bir kadındır. Kadına, özellikle de Müslüman ve bașörtülü bir kadına yapılan ayrımcılığı da esefle kınıyoruz. Belçika'nın Anderlues kasabasında yașanan ırkçı saldırıyı șiddetle kınıyor, bu saldırıdan dolayı duyduğumuz derin üzüntüyü tüm kamuoyu ile paylașıyoruz." ifadeleri kullanıldı.