Ukbe Bin Nafi Tugayı, Tunus'taki saldırıyı üstlendi

TUNUS (AA) - Tunus'ta, Ensaru'ş-Şeria ile bağlantılı Ukbe Bin Nafi Tugayı, Cendube vilayetindeki terör saldırısının sorumluluğunu üstlendi.
Tugay tarafından yapılan ve Tunus basınında yer alan yazılı açıklamada, saldırının sıkı bir hazırlık evresinden sonra gerçekleştirildiği ifade edildi. Terör saldırısında, biri üsteğmen 8 güvenlik görevlisinin öldüğü, bir kişinin de ağır yaralandığı iddia edildi.
Saldırıda ayrıca 8 makineli tüfek, bir tabanca ve bir doçka ele geçirildiğini belirten örgüt, Tunus hükümetini, "terör operasyonlarına devam etmek" ile tehdit etti.
Tunus İçişleri Bakanlığı, ülkenin Cezayir sınırı yakınlarında güvenlik güçlerine düzenlenen terör saldırısında 6 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Tunus, 2015-2016 yıllarında yabancı turistlerin ve güvenlik güçlerinin hayatını kaybettiği birçok terör saldırısına sahne olmuştu. Bardo Müzesi'ne 18 Mart 2015'te gerçekleştirilen ve terör örgütü DAEŞ'in üstlendiği saldırıda 20 turist, 1 polis ve 2 saldırgan hayatını kaybetmişti. Dönemin İçişleri Bakanı Nacim el-Garseli ise Bardo Müzesi'ne yönelik saldırının arkasında Ensaru'ş-Şeria ile bağlantılı Ukbe Bin Nafi Tugayı olduğunu açıklamıştı.
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