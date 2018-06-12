UKOME toplantısında UBER için yeni kararlar alındı

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, UKOME'nin UBER ile ilgili yeni kararlar aldığını açıkladı. Karara göre, yolcu taşıma belgeli araçlara getirilen 7 yolcu taşıma sınırlaması ve 12 saatten önce yolcu listesinin bildirilme zorunluluğu kalktı.

İBB Meclisi toplantısında bir konuşma yapan CHP'li Turizm Komisyonu meclis üyesi Erdal Tüfekçi, turizm belgeli taksiler için getirilen sınırlamalara tepki göstererek, bu kararların turizmcileri olumsuz şekilde etkilediğini iddia etti.

Tüfekçi'nin konuşmasının ardından söz alan Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, UKOME'nin aldığı yeni kararı açıkladı. İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantılarına gözlemci olarak katılan Mahmut Yeter, korsanla mücadele adına katı kurallar aldıklarını söyledi. Yeter, "Turizmcileri rahatlatacak karar alındı. Turizmcilerin iki kaygısı vardı: Birincisi, araçlardan 7 kişiden aşağı yolcu taşıma kıstası. İkincisi ise 12 saatten önce yolcuların listesinin Toplu Ulaşım Hizmetleri'ne bildirilmesiydi. Ancak bu UKOME kararında yoktu. UKOME kararında 'bunları gözden geçirelim' denilmişti. Bunun ardından geçen gün yaptığımız gözden geçirme toplantısında, turizm acentelerini rahatlatacak iki tane kıstası iptal ettik. Dolayısıyla araçlardaki yolcu sayısı 7 kişiden az olsa da bir problem değil. Toplu Ulaşım Hizmetleri'ne de herhangi bir bildirimde bulunarak rezervasyon yapmalarına gerek kalmadı" diye konuştu.