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Ukrayna Başbaşkan Yardımcısı, Avanos'ta çanak yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 18:04 | Son Güncelleme

UKRAYNA Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv, ziyaret için geldiği Kapadokya'da Avanos ilçesinde, tezgaha oturup çanak yaptı.

Ukrayna Başbaşkan Yardımcısı, Avanos'ta çanak yaptı

Metin YILDIRIM/AVANOS (Nevşehir), (DHA)- UKRAYNA Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv, ziyaret için geldiği Kapadokya'da Avanos ilçesinde, tezgaha oturup çanak yaptı.
Günübirlik ziyaret için Nevşehir'e gelen Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv, Kapadokya turu sırasında Avanos'ta çanak atölyesini ziyaret etti. Bir süre çanak yapımını izleyen Kubiv, daha sonra giydiği mavi önlükle çanak tezgahının başına geçti. Çanak ustası Şaban Topuz'un desteği ile çanak yapan Kubiv, beraberinde bulunan heyete, "Burada çanak yapanların evlenmesine izin verilirmiş, demek ki bir daha evlenebilirim" diye espri yaptı. Stepan Kubiv, ayrıca Nevşehir'de Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'la da görüştü.

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Ukrayna Başbaşkan Yardımcısı, Avanos'ta çanak yaptıUkrayna Başbaşkan Yardımcısı, Avanos'ta çanak yaptıUkrayna Başbaşkan Yardımcısı, Avanos'ta çanak yaptı

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