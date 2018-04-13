HABER

Ukrayna Başbaşkan Yardımcısı, Avanos'ta çanak yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 19:16 | Son Güncelleme

UKRAYNA Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv, ziyaret için geldiği Kapadokya'da Avanos ilçesinde, tezgaha oturup çanak yaptı.

Metin YILDIRIM/AVANOS (Nevşehir), (DHA)- UKRAYNA Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv, ziyaret için geldiği Kapadokya'da Avanos ilçesinde, tezgaha oturup çanak yaptı.

Günübirlik ziyaret için Nevşehir'e gelen Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı, Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanı Stepan Kubiv, Kapadokya turu sırasında Avanos'ta çanak atölyesini ziyaret etti. Bir süre çanak yapımını izleyen Kubiv, daha sonra giydiği mavi önlükle çanak tezgahının başına geçti. Çanak ustası Şaban Topuz'un desteği ile çanak yapan Kubiv, beraberinde bulunan heyete, "Burada çanak yapanların evlenmesine izin verilirmiş, demek ki bir daha evlenebilirim" diye espri yaptı. Stepan Kubiv, ayrıca Nevşehir'de Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'la da görüştü.

Ünlü anket şirketi başkanından istifa çağrısıÜnlü anket şirketi başkanından istifa çağrısı
İYİ Parti'de ittifak muamması!İYİ Parti'de ittifak muamması!
Cumhurbaşkanı’na hakaretten fezlekeCumhurbaşkanı’na hakaretten fezleke
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hollanda'da Suriye kararı

Hollanda'da Suriye kararı

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Yalan söyleyip bir genci babasına öldürttü! İşte istenen ceza

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

Abdullah Gül: Devleti yönetenlerin tedbir alması gerekir!

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

'ABD ile Rusya krizi Erdoğan ve Putin'i birbirine yaklaştırdı

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

İşte Burak Yılmaz'ın yeni takımı!..

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan'dan ilk sözler

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan Çetin Doğan'dan ilk sözler

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

AK Parti'den 28 Şubat kararıyla ilgili ilk tepki: Bir daha kimse aklından geçiremez

28 Şubat davasında karar verildi! 68 beraat, 21 müebbet

28 Şubat davasında karar verildi! 68 beraat, 21 müebbet

İstanbul Boğazı'na sis çöktü! Meteoroloji uyardı, yüzlerce gemi bekliyor

İstanbul Boğazı'na sis çöktü! Meteoroloji uyardı, yüzlerce gemi bekliyor

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

OHAL Komisyonu, 12 bin KHK başvurusunu karara bağladığını açıkladı

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

Kartal ve Kadıköy hattındaki minibüs kahyalarından akılalmaz vurgun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.