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Ukrayna Büyükelçiliğinden film gösterimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 21:47 | Son Güncelleme

Filmin yönetmeni Seitablayev: "Türklere 'vatan için ölmek nedir' diye anlatmanın bir anlamı yok. Çünkü Türkiye'nin büyük tarihi bu tür örneklerle doludur"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinin öncülüğünde, ülkenin Donetsk şehrindeki havalimanı savaşını anlatan "Cyborgs: Kahramanlar Ölmez" filminin gösterimi yapıldı.

Ankara'da bir sinema salonundaki gösterime, Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Kırım Tatar halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha'nın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Klimkin, burada yaptığı konuşmada, "Filmin izleyicilerde özel duygular uyandıracağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

Yapıtın, Hollywood filmlerine benzemediğini vurgulayan Pavlo Klimkin, "Film, Ukrayna'nın bağımsızlığı ve bütünlüğü için canlarını veren kahramanları anlatıyor. Kahramanlar ölmez." dedi.

Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu ise Ukrayna'da savaşın 4'üncü yılına girdiğini anımsatarak, şu ana kadar savaş nedeniyle 10 binden fazla kişinin yaşamını yitirdiğini vurguladı.

Filmde bu savaşın kahramanlıklarının görülebileceğine değinen Kırımoğlu, özellikle vatan ve millet konularına değinildiğinin altını çizdi.

Filmin yönetmeni Akhtem Seitablayev ise "Türklere 'vatan için ölmek nedir' diye anlatmanın bir anlamı yok. Çünkü Türkiye'nin büyük tarihi bu tür örneklerle doludur. Bu film, çocuklarının gelecekte hangi ülkede yaşayacaklarını önemseyen insanlar hakkındadır." değerlendirmesinde bulundu.

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Kırım Tatar Halkının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha

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