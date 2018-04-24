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Ukrayna Büyükelçisi Sybiha, Vali Karaloğlu'nu ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 20:01 | Son Güncelleme

Ukrayna Büyükelçisi Sybiha, Vali Karaloğlu'nu ziyaret etti

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu ziyaret etti.

Karaloğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, Sybiha'ya iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesi için verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, Antalya ve Ukrayna arasındaki ilişkilerin son zamanda büyük gelişme gösterdiğine dikkati çekti.

Bu kapsamda iki ülke arasındaki turist sayısında gözle görülür artış olduğunu belirten Karaloğlu, "Ukrayna ve Türkiye dost iki ülkedir. Karadeniz'i de iki ülkenin ortak değeri olarak görüyoruz. Türkiye'ye gelen turist sayısı 500 binden 800 bine çıktı." dedi.

Karaoğlu, Eurasia Airshow'a büyük önem verdiklerini, fuarda 5 gün boyunca Ukranya uçaklarının ülkelerini temsil etmesinin önemli olduğunu söyledi.

Sybiha da Antalya'ya Eurasia Airshow vesilesiyle geldiğini, Ukrayna'nın Antonov Şirketi'nin fuara katılacağını ve iki uçağın ülkelerini temsil edeceğini aktardı.

Antonov uçaklarının dünyanın en büyükleri olduğuna işaret eden Sybiha, "Ukrayna sıfırdan sonuna kadar uçak yapabilen nadir ülkelerden biri durumunda. Fuara katılacak iki Antonov uçağı da hem askeri hem de sivil havacılık için kullanılabiliyor." ifadesini kullandı.

Ukrayna'dan Antalya'ya çok sayıda turist geldiğini de vurgulayan Sybiha, yıl sonuna kadar Antalya'da konsolosluk açmayı istediklerini belirterek, destek istedi.

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