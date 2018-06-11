Ukrayna krizine çözüm arayışları

BERLİN (AA) - Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Ukrayna'nın doğusundaki ihtilafta, Minsk sürecinde varılan anlaşmalara çoğu zaman uyulmadığını söyledi.

Maas, Almanya Dışişleri Bakanlığının Berlin’deki konuk evi Villa Borsig’de Ukrayna krizini görüşmek amacıyla Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde bir açıklama yapan Mass, Ukrayna’nın doğusundaki ihtilaf konusunda bir çözüm bulmak için burada Rusya, Ukrayna ve Fransa dışişleri bakanlarıyla 16 aydan sonra yeniden masaya oturmanın iyi olduğunu belirtti.

Mass, 4 yıldan beri devam eden bu ihtilafta 10 binden fazla kişinin öldüğünü ve 100 binlerce kişinin yurtlarından kaçmak zorunda kaldığına işaret ederek, "Minsk sürecinde varılan anlaşmalara çoğu zaman uyulmadığını tespit ediyoruz. Sadece bu yıl binlerce kez ateşkes ihlal edildi." dedi.

Ukrayna'daki krizi çözmek istediklerini belirten Maas, çözüm bulmak için yeniden görüşmelerin yapılmasının önemli olduğunu kaydetti.