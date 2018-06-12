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Ukrayna krizine çözüm bulunamıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 02:53 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: - "Minsk anlaşmalarının uygulanması ile bağlantılı tüm sorunları çözemedik"

MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin çözümü için Minsk Anlaşması'nın uygulanması ile bağlantılı tüm sorunları çözemediklerini bildirdi.

Lavrov, Rus TASS haber ajansına, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Normandiya Dörtlüsü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın doğusunda durumun normalleşmesi için güvenlik konusunda somut olarak atılacak adımların toplantıda tartışıldığını aktaran Lavrov, "Tabii ki, Ukrayna krizinin çözümü konusunda Minsk anlaşmalarının uygulanması ile bağlantılı tüm sorunları çözemedik. Ama bence toplantı çok yararlı oldu." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün Donbas'a konuşlanması meselesinin görüşmede ele alındığını belirten Lavrov, bölgede çalışan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin BM tarafından korunmasını sağlayan tekliflerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) geçen yıl ilettiklerini hatırlattı.

Rusya'nın bu yöndeki pozisyonunun açık olduğunu vurgulayan Lavrov,
Ukrayna'nın ABD'nin önerdiği Minsk Anlaşması'nı ihlal eden seçenek hususunda ısrarlı olduğunu ifade etti.

Lavrov, toplantıda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko'nun son yaptığı telefon görüşmesinde ele aldığı 'tutukluların serbest bırakılması' konusunda da görüşüldüğünü bildirdi.

Ukrayna'da 2014'de Rus yanlısı yönetime karşı Batı yanlısı yönetimin iktidara gelmesinin ardından Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etmiş ve Ukrayna'nın doğusundaki Rus nüfusunun yoğun olduğu Donetsk ve Luhansk bölgesinde isyancılar yönetime karşı mücadele başlatmıştı. Krizi çözmek amacıyla yapılan müzakereler sonucunda ateşkesin sağlanması, ağır ve hafif silahların bırakılması ve esirlerin serbest bırakılmasını öngören Minsk Anlaşması yapılmış, ancak yapılan ihlaller sonucu bir türlü ateşkes sağlanamamıştı.

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Normandiya Dörtlüsü Dışişleri Bakanları toplantısı Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

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