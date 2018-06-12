Ukrayna krizine çözüm bulunamıyor

MOSKOVA (AA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna krizinin çözümü için Minsk Anlaşması'nın uygulanması ile bağlantılı tüm sorunları çözemediklerini bildirdi.

Lavrov, Rus TASS haber ajansına, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen Normandiya Dörtlüsü Dışişleri Bakanları toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın doğusunda durumun normalleşmesi için güvenlik konusunda somut olarak atılacak adımların toplantıda tartışıldığını aktaran Lavrov, "Tabii ki, Ukrayna krizinin çözümü konusunda Minsk anlaşmalarının uygulanması ile bağlantılı tüm sorunları çözemedik. Ama bence toplantı çok yararlı oldu." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün Donbas'a konuşlanması meselesinin görüşmede ele alındığını belirten Lavrov, bölgede çalışan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcilerinin BM tarafından korunmasını sağlayan tekliflerini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) geçen yıl ilettiklerini hatırlattı.

Rusya'nın bu yöndeki pozisyonunun açık olduğunu vurgulayan Lavrov,

Ukrayna'nın ABD'nin önerdiği Minsk Anlaşması'nı ihlal eden seçenek hususunda ısrarlı olduğunu ifade etti.