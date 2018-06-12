"Ukrayna krizini çözmek için çok çalışmaya ihtiyaç var"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavlo Klimkin, Ukrayna krizinin çözülmesi için daha fazla çalışmaya ihtiyaç olduğunu söyledi.

Klimkin, Unian haber ajansının haberine göre, Almanya’nın başkenti Berlin’de yapılan Normandiya Dörtlüsü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Uzun bir süre sonra yapılan Normandiya Formatı toplantısının pek çok konunun ele alındığı gerçek bir tartışma niteliği taşıdığını belirten Klimkin, toplantıda siyasi tutukluların ve esirlerin durumunun da ele alındığına dikkati çekti.

Klimkin, “Siyasi tutukluların ve esirlerin serbest bırakılması Normandiya Formatı'nda ilk defa tartışıldı.” dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’nün Ukrayna’nın doğusuna konuşlandırılması meselesinin de ilk kez bu toplantıda görüşüldüğünü aktaran Klimkin, tarafların pozisyonlarındaki farklılıkların net olarak ortaya konulduğunu belirtti.

Klimkin, “Sonuç olarak, daha fazla tartışmaya ihtiyacımız var, bunları yürütmeye Alman ve Fransız dostlarımızla odaklanacağız. Normandiya Formatı’nda dışişleri bakanları ortak çalışmayı sürdürmeyi kabul etti ancak bir anlaşmaya varma konusunda daha fazla çalışmak için sözleştik.” ifadelerini kullandı.