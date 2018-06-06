Ukrayna ve Kırım Tatar ilişkisi Samanyolu sergisinde

Ukrayna ve Kırım Tatar kültürleri arasındaki ilişkileri anlatan Samanyolu sergisi Ankara'da açıldı.
CerModern'de yapılan sergi açılışına, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin'in yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı konuk katıldı.
Büyükelçi Sybiha, burada yaptığı konuşmada, Samanyolu sergisinin Kırım Tatar ve Ukrayna halkları arasındaki ilişkileri ön plana çıkardığına işaret ederek, sergiye büyük önem verdiklerini söyledi.
Eski dönemlerde Ukrayna ve Kırım yarımadası arasındaki tuz ticaretinin yıldızlara bakılarak yapıldığını ve iki bölge arasındaki arasındaki yıldızlara da "Samanyolu" ismi verildiğini kaydeden Sybiha, bu nedenle sergi isminin sembolik önemi olduğunu da vurguladı.
Ukrayna ve Kırım Tatarları arasındaki bağların kopmasının mümkün olmadığını söyleyen Sybiha, "Türkiye ve Ukrayna halkı arasındaki ilişkiler güçlü. Kırım Tatarları ile Ukraynalılar arasındakiler de öyle. Bugünlerde Kırım Tatarları, Türkiye ile Ukrayna arasında çok güçlü bir köprü görevi görüyor." dedi.
Sybiha, Kırım Tatarlarının tarih boyunca baskılara karşı verdiği mücadeleyi bugün de sürdürdüğüne işaret ederek, Kırım Tatar kültürüne ait eserlerin önemli olduğunu söyledi.
Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Şahin de bu serginin Türkiye ve Ukrayna halklarının birbirini tanımasına katkıda bulunacağını dile getirerek, "Türkiye ve Ukrayna'nın birbirini tanımaları, birbiriyle kültürel, ticari ilişkilerde bulunmaları ve ticaretin gelişmesinin iki toplumun menfaatleri açısından da son derece önemli. İki ülkenin de menfaatleri yüzde yüz örtüşüyor." diye konuştu.
Türkiye ve Ukrayna halklarının birbirini tanımasında Kırım Tatarlarının önemli bir yerde bulunduğuna dikkati çeken Şahin, "Türkiye'de yaşayan milyonlarca Kırım Tatarı, Ukrayna'da yaşayan Kırım Tatarları aynı kültürün, aynı coğrafyanın, aynı tarihin insanları ve bu iki ülkenin dostluğunun gelişmesinde Kırım Tatarları burada bir köprü vazifesi görmekte." değerlendirmesinde bulundu.
Sergide, Kırım Tatarları ve Ukrayna kültürlerine ait el sanatları ile bölgeden çekilen fotoğraflar yer alıyor.
Mağazada alışveriş yapan kadının uygunsuz görüntülerini çekti
Artvin'in 3 ilçesindeki büyükbaş hayvan ölümleri tedirgin ediyor
Üç ülkeden ABD'ye karşı sert hamle
Süleyman Soylu'dan 'dinleme' iddialarına sert cevap: Namerttir
Son dakika! NATO'dan flaş 'Menbiç' açıklaması
Ateşli tv programının yarışmacısı ezber bozdu!
Son dakika! Bekir Bozdağ'dan bedelli askerlik açıklaması! Seçimden önce mi, sonra mı çıkacak?
Köpek sahibini uluyarak kurtardı! Banyo kapısını açan kadın hayatının şokunu yaşadı...
2 aylık evli kadın 'Sahibin yok mu senin?' cümlesini duyunca dehşet saçtı
Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum