Ukrayna ve Kırım Tatar ilişkisi Samanyolu sergisinde

Ukrayna ve Kırım Tatar kültürleri arasındaki ilişkileri anlatan Samanyolu sergisi Ankara'da açıldı.

CerModern'de yapılan sergi açılışına, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Mükremin Şahin'in yanı sıra çok sayıda yerli ve yabancı konuk katıldı.

Büyükelçi Sybiha, burada yaptığı konuşmada, Samanyolu sergisinin Kırım Tatar ve Ukrayna halkları arasındaki ilişkileri ön plana çıkardığına işaret ederek, sergiye büyük önem verdiklerini söyledi.

Eski dönemlerde Ukrayna ve Kırım yarımadası arasındaki tuz ticaretinin yıldızlara bakılarak yapıldığını ve iki bölge arasındaki arasındaki yıldızlara da "Samanyolu" ismi verildiğini kaydeden Sybiha, bu nedenle sergi isminin sembolik önemi olduğunu da vurguladı.

Ukrayna ve Kırım Tatarları arasındaki bağların kopmasının mümkün olmadığını söyleyen Sybiha, "Türkiye ve Ukrayna halkı arasındaki ilişkiler güçlü. Kırım Tatarları ile Ukraynalılar arasındakiler de öyle. Bugünlerde Kırım Tatarları, Türkiye ile Ukrayna arasında çok güçlü bir köprü görevi görüyor." dedi.