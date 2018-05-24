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Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 13:39 | Son Güncelleme

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi, 2014'de düşürülen MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu belirledi

BUNNIK (AA) - Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), 2014'de Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etti.

JIT tarafından düzenlenen basın toplantısında, füzenin Koersk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliği'nden olduğu belirtildi.

Açıklamada, MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesinden yaklaşık dört hafta önce Rus yapımı Buk füzelerinin Koersk'tan Ukrayna'ya doğru yol aldığı konvoyda bulunan bir füzenin uçağın düşürüldüğü füze ile benzerliklerinin tespit edildiği kaydedildi.

Füzenin kim tarafından atıldığına dair açıklamanın araştırmanın tamamlanması ile yapılacağını belirten JIT, olaya şahit olan kişilere bilgi aktarımında yardımcı olunması talebinde bulundu.

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Hollanda Malezya Havayollarının MH17 sefer sayılı uçağı

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