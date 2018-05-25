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Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 14:01 | Son Güncelleme

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: - "Rusya'ya sorumluluğu kabul etmesini ve BMGK'nin 2166 numaralı kararı uyarınca hesap verilebilirliğin tesis edilmesi için yürütülecek tüm çabalarda iş birliği yapması çağrısında bulunuyorum"

BRÜKSEL (AA) - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinin ardından Rusya'ya sorumluluğu kabul etmesi çağrısında bulundu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı yazılı açıklamada, Hollanda ve Avustralya'nın 2014'te kaybolan MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesi ile ilgili Rusya'yı sorumlu tuttuğunu anımsatarak, "Rusya'ya sorumluluğu kabul etmesini ve BMGK'nin 2166 numaralı kararı uyarınca hesap verilebilirliğin tesis edilmesi için yürütülecek tüm çabalarda iş birliği yapması çağrısında bulunuyorum." ifadelerine yer verdi.

MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesini "küresel bir trajedi" olarak nitelendiren Stoltenberg, sorumluların cezalandırılması gerektiğini belirtti.

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti. JIT, füzenin Koersk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliği'nden olduğunu belirtmişti.

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebatı ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş ve uçaktaki 298 kişiden kurtulan olmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Brüksel Malezya NATO Rusya uçak

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