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Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 15:05 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: - “Ortaklarımız yüzlerce kişinin ölümüne neden olan bu olayda siyasi çıkarları için spekülasyon yapıyorsa, bu onların kendi vicdanlarına kalmış”

ST. PETERSBURG (AA) – Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi’nin (JIT) 2014’te Malezya uçağının düşürülmesi konusunda Rusya’yı suçlamasına tepki gösterdi.

Lavrov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nun düzenlediği salonda gazetecilerin sorularını cevaplandırdı.

JIT’in "büyük olasılıkla" ifadesini kullanarak füzelerin Rusya’dan geldiği yönündeki açıklamalarının Skripal olayını anımsattığını belirten Lavrov, “Bu durum dejavu (bir olayın daha önce yaşamış olması) hissi oluşturuyor. Eğer ortaklarımız yüzlerce kişinin ölümüne neden olan bu olayda siyasi çıkarları için spekülasyon yapıyorsa, bu onların kendi vicdanlarına kalmış.” ifadelerini kullandı.

Lavrov, Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok’un kendisiyle yaptığı telefon görüşmesinde söz konusu iddiaları kanıtlayamadığını da aktardı.

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti. JIT, füzenin Kursk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliği'nden olduğunu belirtmişti.

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebatı ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş ve uçaktaki 298 kişiden kurtulan olmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov

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