Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağı

LONDRA (AA) - İngiltere, Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesinde, Rusya’ya sorumluluğu kabul etmesi çağrısı yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson yazılı açıklama yaparak, Rusya’ya, 10 İngiltere vatandaşının da öldüğü MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesi olayında devlet olarak sorumluluğu kabul etmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi’nin (JIT) 2014'te Ukrayna'da düşürülen uçağı vuran füzenin Koersk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliği'nden olduğunu tespit ettiğini hatırlatan Johnson, “Kremlin dokunulmaz olduğuna inanıyor. Rus hükümeti şimdi MH17’nin düşürülmesine ilişkin eylemlerinin yanıtını vermelidir. İngiltere, Avustralya’nın ve Hollanda’nın Rusya Federasyonu'nun devlet olarak sorumluluğu kabul etmesi taleplerine tam destek veriyor ve bu trajedinin kurbanlarına adaleti temin etmek için gösterdikleri çabada onlarla iş birliği yapacak.” ifadelerini kullandı.

Johnson, Rusya’nın geçmişte olduğu gibi MH17 soruşturmasını bilgi kirliliği ile engellemeyi bırakması gerektiğini belirterek, “Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) soruşturma için her yardım talebini karşılamayı öngören 2166 sayılı kararı çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeli. Tersini yapmak, BM kararını ihlal olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.