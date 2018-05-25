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Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 15:17 | Son Güncelleme

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson: - "Rus hükümeti şimdi MH17’nin düşürülmesine ilişkin eylemlerinin yanıtını vermelidir" - "İngiltere, Avustralya’nın ve Hollanda’nın Rusya Federasyonu'nun devlet olarak sorumluluğu kabul etmesi taleplerine tam destek veriyor"

LONDRA (AA) - İngiltere, Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesinde, Rusya’ya sorumluluğu kabul etmesi çağrısı yaptı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson yazılı açıklama yaparak, Rusya’ya, 10 İngiltere vatandaşının da öldüğü MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesi olayında devlet olarak sorumluluğu kabul etmesi çağrısında bulundu.

Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi’nin (JIT) 2014'te Ukrayna'da düşürülen uçağı vuran füzenin Koersk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliği'nden olduğunu tespit ettiğini hatırlatan Johnson, “Kremlin dokunulmaz olduğuna inanıyor. Rus hükümeti şimdi MH17’nin düşürülmesine ilişkin eylemlerinin yanıtını vermelidir. İngiltere, Avustralya’nın ve Hollanda’nın Rusya Federasyonu'nun devlet olarak sorumluluğu kabul etmesi taleplerine tam destek veriyor ve bu trajedinin kurbanlarına adaleti temin etmek için gösterdikleri çabada onlarla iş birliği yapacak.” ifadelerini kullandı.

Johnson, Rusya’nın geçmişte olduğu gibi MH17 soruşturmasını bilgi kirliliği ile engellemeyi bırakması gerektiğini belirterek, “Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) soruşturma için her yardım talebini karşılamayı öngören 2166 sayılı kararı çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmeli. Tersini yapmak, BM kararını ihlal olacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

JIT, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmiş, füzenin Koersk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliği'nden olduğunu belirtmişti.

Hollanda ve Avustralya, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın düşürülmesinde Rusya'yı sorumlu tuttuklarını bildirmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı yazılı açıklama ile Rusya'ya sorumluluğu kabul etmesi çağrısında bulunmuştu.

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken, Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş ve uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

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Boris Johnson ingiltere JIT Malezya Havayolları MH17 Rusya

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