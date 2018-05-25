Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağı

LAHEY (AA) - Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesine ilişkin "Rusya'nın Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT) yaptığı araştırmanın sonuçlarını ciddiye alması çağrısında bulunuyoruz. Ekibin sunumundan bir tek sonuç ortaya çıkıyor; Rusya sorumludur." dedi.

Rutte, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın mensuplarına Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağa ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Rusya'nın Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT) yaptığı araştırmanın sonuçlarını ciddiye alması çağrısında bulunuyoruz. Ekibin sunumundan bir tek sonuç ortaya çıkıyor; Rusya sorumludur." ifadelerini kullanan Rutte, "Rusya'nın halen inkar etmesi üzücü. Rusya'dan, sorumluluğu üzerine alarak gerçeklerin ortaya çıkması ve ölenler ile geride kalanlara karşı adaletin sağlanması için tam anlamıyla iş birliği yapmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Rusya'nın JIT'ın araştırmasına yeterince katkıda bulunmadığını belirten Rutte, "Defalarca istememize rağmen önemli bilgiler teslim edilmedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) hem JIT'in sonuçları hem de Rusya'yı sorumlu tutmamız konusunda bilgilendireceğiz. Haftaya salı günü, BMGK'nin soruşturma için her türlü yardım talebini karşılamayı öngören 2166 sayılı kararını hatırlatarak Rusya'nın katkısı için talepte bulunacağız." dedi.