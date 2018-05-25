HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 17:20 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert: - "Rusya'nın MH17'yi vurduğunu kabul etmesinin zamanıdır ve yanlış bilgi kampanyasını sona erdirmelidir"

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesinde Rusya’ya sorumluluğu kabul etmesi çağrısı yaptı.

Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT), 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Hollanda ve Avustralya'nın düşürülen Malezya uçağında Rusya'nın sorumluluk alması çağrısını "güçlü bir şekilde" desteklediklerini vurgulayan Nauert, "Rusya'nın MH17'yi vurduğunu kabul etmesinin zamanıdır ve yanlış bilgi kampanyasını sona erdirmelidir." ifadelerini kullandı.

Nauert ayrıca Rusya'nın çağrılara cevap vermesi gerektiğini belirtti.

JIT, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti. JIT, füzenin Koersk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliği'nden olduğunu belirtmişti.

"MH17" sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.

PARTNERDünyanın en zehirlisi Antalya'daDünyanın en zehirlisi Antalya'da
Batman'da ofis basma skandalında yeni gelişme! Tehdit edilen kız o anları anlattı!Batman'da ofis basma skandalında yeni gelişme! Tehdit edilen kız o anları anlattı!
Başkan Vekili Atilla: Spor alanında önemli yatırımlar yaptıkBaşkan Vekili Atilla: Spor alanında önemli yatırımlar yaptık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Malezya Malezya Havayollarının MH17 sefer sayılı uçağı Rusya

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

YSK'dan Saadet Partisi ve HDP'ye uyarı! Düzelmezse seçime giremeyebilirler

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

24 Haziran seçim sonuçları için son anket! Partilerin ve Cumhurbaşkanı adaylarının oy oranları açıklandı

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Çorum'da mezarlıkta görülen gizemli kız yakalandı!

Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Kemal Kılıçdaroğlu Halk Tv ile ilişkileri donduruyor

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Dikkat! 15 gün içinde içinde bildirilmezse 250 bin TL cezası var

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Bayram tatili 9 gün olacak mı? Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'tan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süper Loto sonuçları 24 Mayıs: 2. devir ile ikramiye miktarı büyüdü!

Süper Loto sonuçları 24 Mayıs: 2. devir ile ikramiye miktarı büyüdü!

Batman'da ofis basma skandalında yeni gelişme! Tehdit edilen kız o anları anlattı!

Batman'da ofis basma skandalında yeni gelişme! Tehdit edilen kız o anları anlattı!

Mehmet Şimşek'ten 'fakir aile' sözüne 7 yıl sonra açıklama geldi

Mehmet Şimşek'ten 'fakir aile' sözüne 7 yıl sonra açıklama geldi

ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan Kuzey Kore açıklaması! 24 saat geçmeden çark etti!

ABD Başkanı Donald Trump'tan şaşırtan Kuzey Kore açıklaması! 24 saat geçmeden çark etti!

Ahmet Maranki Akit TV'deki sözleri nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağırıldı

Ahmet Maranki Akit TV'deki sözleri nedeniyle savcılık tarafından ifadeye çağırıldı

Polis Akademisine 25 bin 500 polis alınacak

Polis Akademisine 25 bin 500 polis alınacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.