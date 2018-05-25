Ukrayna'da düşürülen Malezya uçağı

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanlığı, Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı yolcu uçağının düşürülmesinde Rusya’ya sorumluluğu kabul etmesi çağrısı yaptı.
Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert, Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi'nin (JIT), 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Hollanda ve Avustralya'nın düşürülen Malezya uçağında Rusya'nın sorumluluk alması çağrısını "güçlü bir şekilde" desteklediklerini vurgulayan Nauert, "Rusya'nın MH17'yi vurduğunu kabul etmesinin zamanıdır ve yanlış bilgi kampanyasını sona erdirmelidir." ifadelerini kullandı.
Nauert ayrıca Rusya'nın çağrılara cevap vermesi gerektiğini belirtti.
JIT, 2014'te Ukrayna'da düşürülen Malezya Havayollarına ait MH17 sefer sayılı uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmişti. JIT, füzenin Koersk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliği'nden olduğunu belirtmişti.
"MH17" sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebat ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüştü. Uçaktaki 298 kişi hayatını kaybetmişti.
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