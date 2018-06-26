Ukrayna'da Kırım Tatar Bayrak Günü

Çubarov, "Kırım Tatar bayrağı, Kırım'ın işgaline son verilmesi ve Kırım yarımadasında Ukrayna devlet egemenliğinin yeniden tesis edilmesi için ortak mücadelemizi de simgeliyor." ifadelerini kullandı.

Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kırım Tatar bayrağının Kırım Tatarlarının Kırım'a sadakatini, mücadelesindeki kararlılığı, özveriyi, barış, adalet ve iyi komşuluk ilişkilerine bağlılığını sembolize ettiğini belirtti.

Çocuklar için düzenlenen resim yarışmasının yapıldığı Bağımsızlık Meydanı'nda bir miting de düzenlendi.

Kırım Tatar ve Ukrayna bayraklarını taşıyan araç konvoyunun şehirde dolaşmasının ardından, bir grup, şehir merkezinde bulunan Kreşçatik Caddesi'nden Bağımsızlık Meydanı'na kadar yürüdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko da sosyal medya üzerinden kutlama mesajı yayınladı.

Poroşenko mesajında, "Mavi-sarı Kırım Tatar bayrağı, Ukrayna'nın mavi-sarı devlet bayrağında olduğu gibi, günümüzde özgürlük, memleketimizde, toprağımızda, Ukrayna'ya ait olan Kırım'da barışçıl yaşama hakkı için mücadelemizin simgesidir. Kırım Tatar Bayrak Günü kutlu olsun!" değerlendirmesinde bulundu.

Türklüğü temsil eden gök mavisi zemin üzerinde yer alan ve binlerce yıldır çeşitli Türk boylarında da kullanılan üç dişli ve altın sarısı rengindeki Tarak Tamga'nın yer aldığı Kırım Tatarlarının milli bayrağı, 26 Haziran 1991'de toplanan 2. Kırım Tatar Milli Kurultayı'nda milli bayrak olarak Kurultay salonlarına asılmıştı.

Kırım Tatar Milli Kurultayı, 2010'da 26 Haziran gününü Kırım Tatar Milli Bayrak Günü olarak ilan etmiş, o günden bu yana her yıl Kırım Tatar Bayrak Günü kutlanmaya başlanmıştı.

