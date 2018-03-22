Ukrayna'da milletvekili Savçenko gözaltına alındı

Ukrayna Parlamentosunun dokunulmazlığını kaldırdığı milletvekili Nadejda Savçenko gözaltına alındı.
Yerel basında çıkan haberlere göre Ukrayna Parlamentosu, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs, terör faaliyetleri yürütmek, terör örgütü kurmak ve yönetmek ile yasa dışı silah ve patlayıcı madde bulundurmak" suçlamasıyla yürütülen davada yargılanabilmesi için Savçenko'nun milletvekili dokunulmazlığını kaldırdı.
Toplantıda milletvekillerine, Savçenko'nun hükümete karşı saldırı planlamasıyla ilgili görüntüler gösterildiği belirtildi. Kararın ardından Savçenko, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.
Ukrayna Genel Savcısı Yuriy Lutsenko, 15 Mart'ta Savçenko'nun yargılanması, gözaltına alınması ve tutuklanması için dokunulmazılığının kaldırılması istemiyle parlamentoya yazı göndermişti.
Ukrayna’nın doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçılara karşı düzenlenen operasyonlara gönüllü olarak katılan Savçenko, 2014’te sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti ayrılıkçılarınca rehin alınarak Rusya’ya kaçırılmıştı.
Rusya’da tutuklanan ve daha sonra serbest bırakılan Savçenko, eski Başbakan Yuliya Timoşenko’nun Anavatan Partisinden milletvekili seçilmişti.
Savçenko, ülkesi adına savaşa katıldığından dolayı 2015'te Ukrayna Kahraman Nişanı'na laik görülmüştü.
Sedat Peker, ÖSO'ya arazi araçları yolladı
Batman'da operasyon başladı! Teröristler böyle görüntülendi
Gerçek yaşamları bambaşka! Onları bir de üniformasız görün
Son dakika! Çekya'da patlama yaşandı! Çok sayıda ölü var
AB'den Türkiye'ye şok kınama!
Şamil Tayyar duyurdu! Erdoğan talimatı verdi
Abdullah Gül ile Saadet Partisi arasında ilginç görüşme!
İspanyolca öğretmeni 3 ayrı öğrencisiyle ilişki yaşıyormuş!
Mezarlıktaki kuyuda erkek çocuklarından küçük kıza cinsel istismar!
Sır ölüm bu ifadeyle çözülecek: Tokat attım! Fırlayıp kendisini aşağıya attı
Facebook itiraf etti! 'Hata yaptık'
Apple'dan iPhone X'e sürpriz fiyat ayarı
Okuyucu Yorumları 0 yorum