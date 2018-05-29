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Ukrayna’da Rus gazeteci öldürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 22:52 | Son Güncelleme

Kırım Tatar televizyonu ATR’de program yapan Rus gazeteci Babçenko, evinde silahla vurularak öldürüldü

KİEV (AA) - Rus vatandaşı gazeteci Arkadiy Babçenko’nun Ukrayna’nın başkenti Kiev’de evinde sırtından silahla vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Ukrayna İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Babçenko’nun evinde silahlı saldırıya uğradığı ve sırtından vurulduğu belirtildi. Rus vatandaşı olduğu aktarılan Babçenko’nun ambulans ile hastaneye götürülürken yolda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Saldırının faili hakkında henüz bir bilgi verilmezken, polisin olayla ilgili inceleme başlattığı kaydedildi.

Gazeteci Babçenko, 2017 yılında Rusya’yı terk etmiş ve Kiev’e yerleşmişti. Farklı gazete ve televizyonlarda çalışan Babçenko, son olarak Kiev’de Kırım Tatar televizyonu ATR’de kendi programını sunuyordu.

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Anahtar Kelimeler:
Rus gazeteci Ukrayna

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