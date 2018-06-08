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Ukrayna'daki Türk iş dünyası iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 03:11 | Son Güncelleme

Ukrayna'daki Türk iş dünyası iftarda buluştu

KİEV (AA) - Ukrayna'daki Türk iş adamları, Uluslararası Türk Ukrayna İşadamları Derneğinin (TUİD) iftarında bir araya geldi.

Düzenlenen iftar programına Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yönet Can Tezel, TUİD Başkanı Burak Pehlivan, iş adamları, yöneticiler ve farklı ülkelerin misyon temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Tezel, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin çok üst düzeyde ve olumlu seyrettiğini belirterek, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari faaliyetlerin artmasının bu ilişkileri daha da güçlendireceğini ifade etti.

Bu noktada iş adamlarına çok büyük görevler düştüğüne dikkati çeken Tezel, "Önümüzdeki günlerde Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkiler bakımından çok daha önemli gelişmeler olacaktır." diye konuştu.

TUİD Başkanı Burak Pehlivan ise Türkiye'nin Ukrayna'yı yeni tanımaya başladığını ifade ederek, iki ülke arasındaki ticari potansiyele dikkati çekti.

Ukrayna ile ekonomik ilişkilerde en önemli gündem maddesinin müzakereleri 2007'den beri devam eden Serbest Ticaret Antlaşması (STA) olduğunu belirten Pehlivan, "STA, iki ülke arasındaki ticari etkileşimi artıracaktır. Büyük fotoğrafa bakarsak pastayı büyütebileceğimizi görürüz. Ukrayna ve Türkiye arasındaki STA'nın bir an önce imzalanması gerekiyor. Bu anlaşmanın kısa bir süre sonra imzalanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
iftar iş adamları Ukrayna

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