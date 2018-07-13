Ukrayna'dan Almanya-Rusya doğalgaz boru hattı anlaşmasına tepki

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Almanya'nın Baltık Denizi'nde bir doğalgaz boru hattı için Rusya ile anlaşma yapmasına ABD Başkanı Donald Trump'ın gösterdiği tepkiyi haklı bulduğunu söyledi.

Poroşenko, France 24 TV'ye yaptığı açıklamada, bu boru hattının "kesinlikle siyasi bir proje" olduğunu, Avrupa'nın enerji güvenliğiyle rekabetçiliğini "tehdit ettiğini" savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı, bu konuda "Almanya Rusya'nın esiri" yorumunu yapan Trump'a "tamamen katıldığını" sözlerine ekledi.

NATO Zirvesi kapsamında çalışma kahvaltısında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya gelen Trump, Almanya'nın savunma harcamalarını artırmamasını ve Rusya'yla yürütülen enerji iş birliğini eleştirmişti.

Trump, "Avrupa'yı Rusya'dan korumamız gerektiği söyleniyor. Öyleyse neden NATO ülkeleri enerji için Rusya'ya milyarlarca dolar ödüyor?" açıklamasında bulunmuş, Almanya'nın Rusya ile petrol ve gaz anlaşmaları yapmasının "çok uygunsuz" olduğunu söylemişti. Trump, "Almanya enerji için Rusya'ya yüksek düzeyde ödemeler yapıyor. Bu nedenle Almanya Rusya'nın bir esiri." yorumunu yapmıştı.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise Trump'ın eleştirisine "Biz esir değiliz. Ne Rusya'nın ne de ABD'nin." yanıtını vermişti.

