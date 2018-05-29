HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Ukrayna'dan "Kuzey Akım 2" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 18:12 | Son Güncelleme

Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko: - "Kuzey Akım 2 projesi AB'nin beraberliğini bozmayı amaçlayan, sadece Avrupa ekonomisinin gücünü değil, tüm bölgedeki güvenlik düzeyini önemli ölçüde azaltan ve Ukrayna'ya zarar vermeyi amaçlayan bir projedir" - Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier: - "Ukrayna'nın, doğalgazın Ukrayna üzerinden geçişini sağlamak için Almanya'nın çabalarını takip etmesini umuyorum"

KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin Avrupa Birliğinin (AB) beraberliğini bozmayı amaçlayan siyasi bir proje olduğunu ileri sürdü.

Poroşenko, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Kiev'de görüştü.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Poroşenko, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesi ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Ukrayna'nın Kuzey Akım 2 projesinin ekonomik değil, tamamen siyasi bir proje olduğuna dair Avrupalı ortaklarını ikna etmek için her türlü çabayı sarf ettiğini söyleyen Poroşenko, "Kuzey Akım 2 projesi AB'nin beraberliğini bozmayı amaçlayan, sadece Avrupa ekonomisinin gücünü değil, tüm bölgedeki güvenlik düzeyini önemli ölçüde azaltan ve Ukrayna'ya zarar vermeyi amaçlayan bir projedir." ifadelerini kullandı.

Poroşenko, Kuzey Akım 2 projesi ile ilgili sorun için en uygun kararın alınacağı umudunu dile getirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ise Kuzey Akım 2 projesi ile ilgili olarak kendilerinin suçlanmaması gerektiğini belirterek, bu proje hakkında konuşurken bile Ukrayna'nın geleceği ve güvenliğini de konuştuklarını kaydetti.

Steinmeier, “Ukrayna'nın, doğalgazın Ukrayna üzerinden geçişini sağlamak için Almanya'nın çabalarını takip etmesini umuyorum. Bunun için sadece Almanya ve Ukrayna arasında değil, Avrupa Birliği ile de görüşmeler devam ediyor. Umarım yakın gelecekte sonuca ulaşacağını umuyorum." şeklinde konuştu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya'nın Soçi şehrinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin ardından yaptığı konuşmada Kuzey Akım 2'yi ticari bir proje olarak gördüklerini vurgulamıştı.

Maliyeti 10 milyar avro civarında olması beklenen Kuzey Akım 2 projesiyle, yılda 55 milyar metreküplük Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor. Başta ABD ve Ukrayna, Polonya ve Baltık ülkelerinin inşasına karşı çıktığı projenin ortakları arasında Gazprom'un yanı sıra Shell, OMV, Engie, Uniper ve Wintershall gibi şirketler de yer alıyor.

PARTNERSahibinin karnı büyüdükçe evin köpeğine bir şeyler oldu sonra da...Sahibinin karnı büyüdükçe evin köpeğine bir şeyler oldu sonra da...
"Avrupa yanlısı bir İtalya istiyoruz"
Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier Kuzey Akım 2 projesi Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko

En Çok Okunan Haberler

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Nur Cemaati 24 Haziran seçimlerinde Millet İttifakı'nı destekleyeceğini açıkladı

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

Yaşar İpek: "O gay oğluna söyle..."

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Ezgi Mola çileden çıktı: Onlarca şerefsizi hapse tıkın

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

Muharrem İnce'den Trabzon'da flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

Temel Karamollaoğlu'nun eşi ortaya çıktı!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

24 Haziran seçimine ilişkin son anket sonuçları Remres Araştırma'dan!

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

AK Parti Hatay Milletvekili adayı Hüseyin Yayman'ın afişindeki hata alay konusu oldu

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan NTV canlı yayınında Muharrem İnce itirafı!

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Diğer Haberler
Tunceli şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Tunceli şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Senden korkacak halim yok!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Senden korkacak halim yok!

Sosyal medyayı çıldırtan fotoğraf!

Sosyal medyayı çıldırtan fotoğraf!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta mitinginde güvenlik korucularına müjdeyi verdi!

TSK'dan kahreden açıklama! Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu!

TSK'dan kahreden açıklama! Irak'ın kuzeyinde 1 asker şehit oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye: Ona ince ince bu işleri anlatacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'ye: Ona ince ince bu işleri anlatacağım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.