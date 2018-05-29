KİEV (AA) - Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesinin Avrupa Birliğinin (AB) beraberliğini bozmayı amaçlayan siyasi bir proje olduğunu ileri sürdü.

Poroşenko, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile Kiev'de görüştü.

Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Poroşenko, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesi ile ilgili eleştirilerde bulundu.

Ukrayna'nın Kuzey Akım 2 projesinin ekonomik değil, tamamen siyasi bir proje olduğuna dair Avrupalı ortaklarını ikna etmek için her türlü çabayı sarf ettiğini söyleyen Poroşenko, "Kuzey Akım 2 projesi AB'nin beraberliğini bozmayı amaçlayan, sadece Avrupa ekonomisinin gücünü değil, tüm bölgedeki güvenlik düzeyini önemli ölçüde azaltan ve Ukrayna'ya zarar vermeyi amaçlayan bir projedir." ifadelerini kullandı.

Poroşenko, Kuzey Akım 2 projesi ile ilgili sorun için en uygun kararın alınacağı umudunu dile getirdi.

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ise Kuzey Akım 2 projesi ile ilgili olarak kendilerinin suçlanmaması gerektiğini belirterek, bu proje hakkında konuşurken bile Ukrayna'nın geleceği ve güvenliğini de konuştuklarını kaydetti.