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Ukrayna’dan Malezya uçağı açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 21:02 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanlığı: - “Malezya uçağının vurulması olayında sorumluların adalet önüne çıkarılması ve cezalandırılması onurumuz ve ortak görevimizdir”

KİEV (AA) - Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, dört yıl önce ülkenin doğusunda Donbas’ta Malezya uçağının vurulması olayındaki sorumluları adalet önüne çıkarmanın onur ve ortak görevleri olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna’nın doğusunda dört yıl önce MH17 sayılı Malezya havayollarına ait uçağın vurularak düşürüldüğü hatırlatıldı.

Açıklamada, 298 kişinin hayatını kaybettiği olayın terör saldırısı olduğu ve 17 Temmuz’un trajedik bir gün olarak hafızalarda kalacağı belirtilerek, “Malezya uçağının vurulması olayında sorumluların adalet önüne çıkarılması ve cezalandırılması onurumuz ve ortak görevimizdir.” ifadeleri kullanıldı.

Dört yılda Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibinin (JIT) suçluların bulunması ve cezalandırılması konusunda zorlu bir çalışma gerçekleştirdiğine dikkat çekilen açıklamada, uçağın Rusya’nın Kursk şehrindeki 53. Tugay Birliğinden gelen BUK uçak savar sisteminden atılan füze ile vurulduğunun tespit edildiği anımsatıldı.

Bu eylemin aynı zamanda uluslararası hukuk kurallarının da ihlali anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, Ukrayna’nın bu hususta Rusya’yı suçlayarak Uluslararası Adalet Divanına başvurduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Bu önemli konuda Ukrayna olarak mümkün olan tüm yardımları sunmaya ve ortaklarımızla adaletin sağlanması adına iş birliği yapmaya devam edeceğiz.” değerlendirmesi yer aldı.

MH17 sefer sayılı uçak, 17 Temmuz 2014'te 283 yolcu ve 15 kişilik mürettebatı ile Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a gitmek üzere Ukrayna hava sahasında yol alırken Ukrayna-Rusya sınırına 40 kilometre mesafede düşürülmüş ve uçaktaki 298 kişiden kurtulan olmamıştı.

JIT, düşürülen uçağın Rus ordusuna ait bir füze tarafından vurulduğunu tespit etmiş, füzenin Kursk'ta bulunan Rus askeri birliğine ait 53. Tugay Birliğinden olduğunu belirtmişti.

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Anahtar Kelimeler:
MH17 Ukrayna Dışişleri Bakanlığı

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