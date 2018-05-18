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Ukraynalı Bereginya Korosu'ndan ilahi konseri

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 00:12 | Son Güncelleme

Antalya'da ramazan eğlenceleri kapsamında sahne alan Ukraynalıların oluşturduğu koro, seslendirdiği türkü, marş ve ilahilerle izleyicilerden alkış aldı

Antalya'da yerleşik yaşayan Ukraynalıların kurduğu Bereginya Korosu, ramazan ayı dolayısıyla verdiği konserde türküler, marşlar ve ilahiler seslendirdi.

Ukrayna Kültür Sanat Derneğince kurulan ve çoğu kadınlardan oluşan koro, Antalya Büyükşehir Belediyesinin geleneksel ramazan eğlenceleri kapsamında Karaalioğlu Parkı'ndaki sahne aldı.

20 kişiden oluşan koro ilk olarak "Çanakkale Türküsü", "Yemen Türküsü" "Hey 15'li" türkülerini seslendirdi. Koronun seslendirdiği "Plevne Marşı" ve "Uyan ey gözlerim gafletten uyan" ilahisi de izleyicilerinden alkış aldı.

Bazı koro üyelerinin solo olarak şarkılar söylemesinin ardından konser sona erdi.

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Anahtar Kelimeler:
Antalya ilahi Plevne Marşı Ukraynalılar

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