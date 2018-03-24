Ukraynalı kadınlar, Çanakkale şehitleri için söyledi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA'da, yerleşik yaşayan Ukraynalılardan oluşan ve ağırlıkla kadınların yer aldığı Bereginya Korosu, Çanakkale Şehitleri anısına konser verdi.

Geçen yıl ekim ayında Konyaaltı ilçesinde kurulan Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği üyelerinden oluşan Bereginya Korosu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü kapsamında Çanakkale şehitlerini anmak için konser verdi. Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'ndaki konserde 35'i kadın korist olmak üzere 40 kişilik koro, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaz kıyafetlerle sahneye çıktı. İzleyenler koro üyelerini uzun süre ayakta alkışladı.

Derneğin kurucusu Olesya Mercan'ın yönetiminde 'Çanakkale Türküsü', 'Yemen Türküsü', 'Tuna Nehri', 'Hey 15'li' türkülerini seslendiren Bereginya Korosu'nu davetliler ilgiyle takip etti. Koro seslendirdiği Türkülerle zaman zaman duygusal anlar yaşattı.

BAŞKAN BÖCEK: BARIŞ İÇİNDE YAŞIYORUZ

Konser arasında konuşan Konyaaltı Belediyesi Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşın, Ukrayna ve diğer ülkelerden gelip Antalya'ya yerleşen insanlarla dostluk, barış ve sevgi içerisinde yaşandığını söyledi. Bereginya Korosu'nun konserinin çok anlamlı olduğunu da belirten Başkan Böcek, bu türden etkinliklerin sayısının artmasını diledi.

'KALBİMİZLE ÇALIŞTIK'

Derneğin kurucusu Olesya Mercan da Çanakkale Şehitleri'ni andıklarını ve Çanakkale acısını paylaştıklarını söyledi. Çanakkale türkülerini söylemenin ve savaş sırasında yaşananların çok zor olduğunu da aktaran Mercan, "Biz konser verince, türküleri söyleyince insanlar duygulanıyor, ağlıyor. Çok zorlandık türküleri çalışırken. Makamları, sözleri, notaları bizim şarkılarla tamamen ters. Ama çok çalıştık, kalbimizle çalıştık" dedi.

Konuşmaların ardından konser, devam etti.