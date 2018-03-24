HABER

Ukraynalı kadınlar, Çanakkale şehitleri için söyledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 12:32 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, yerleşik yaşayan Ukraynalılardan oluşan ve ağırlıkla kadınların yer aldığı Bereginya Korosu, Çanakkale Şehitleri anısına konser verdi.

Ukraynalı kadınlar, Çanakkale şehitleri için söyledi

Alparslan ÇINAR/ANTALYA,(DHA) - ANTALYA'da, yerleşik yaşayan Ukraynalılardan oluşan ve ağırlıkla kadınların yer aldığı Bereginya Korosu, Çanakkale Şehitleri anısına konser verdi.
Geçen yıl ekim ayında Konyaaltı ilçesinde kurulan Ukrayna Kültür ve Sanat Derneği üyelerinden oluşan Bereginya Korosu, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü kapsamında Çanakkale şehitlerini anmak için konser verdi. Konyaaltı Belediyesi Feslikan Salonu'ndaki konserde 35'i kadın korist olmak üzere 40 kişilik koro, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı ve beyaz kıyafetlerle sahneye çıktı. İzleyenler koro üyelerini uzun süre ayakta alkışladı.
Derneğin kurucusu Olesya Mercan'ın yönetiminde 'Çanakkale Türküsü', 'Yemen Türküsü', 'Tuna Nehri', 'Hey 15'li' türkülerini seslendiren Bereginya Korosu'nu davetliler ilgiyle takip etti. Koro seslendirdiği Türkülerle zaman zaman duygusal anlar yaşattı.
BAŞKAN BÖCEK: BARIŞ İÇİNDE YAŞIYORUZ
Konser arasında konuşan Konyaaltı Belediyesi Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşın, Ukrayna ve diğer ülkelerden gelip Antalya'ya yerleşen insanlarla dostluk, barış ve sevgi içerisinde yaşandığını söyledi. Bereginya Korosu'nun konserinin çok anlamlı olduğunu da belirten Başkan Böcek, bu türden etkinliklerin sayısının artmasını diledi.
'KALBİMİZLE ÇALIŞTIK'
Derneğin kurucusu Olesya Mercan da Çanakkale Şehitleri'ni andıklarını ve Çanakkale acısını paylaştıklarını söyledi. Çanakkale türkülerini söylemenin ve savaş sırasında yaşananların çok zor olduğunu da aktaran Mercan, "Biz konser verince, türküleri söyleyince insanlar duygulanıyor, ağlıyor. Çok zorlandık türküleri çalışırken. Makamları, sözleri, notaları bizim şarkılarla tamamen ters. Ama çok çalıştık, kalbimizle çalıştık" dedi.
Konuşmaların ardından konser, devam etti.

FOTOĞRAFLI

Ukraynalı kadınlar, Çanakkale şehitleri için söylediUkraynalı kadınlar, Çanakkale şehitleri için söylediUkraynalı kadınlar, Çanakkale şehitleri için söylediUkraynalı kadınlar, Çanakkale şehitleri için söyledi

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Otoparkta büyük skandal! İnternette hızla yayılıyor...

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Mahmut Tanal adaylığını açıkladı!

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Beyaz Show'da Birce Akalay'ın kaşları olay oldu! 'Onlar benim bıyıklarım'

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Survivor'daki Adem Turabi kavgası hakkında bomba iddia!

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Ankara - Aksaray yolunda kaza: Ölüler ve yaralılar var

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

Ankara'da yer altında gizli üs yapılıyor!

İlginizi Çekebilir

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Türkiye'den AB'ye sert yanıt: Kabul etmiyoruz!

Türkiye'den AB'ye sert yanıt: Kabul etmiyoruz!

Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor

Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

AK Partili vekilden çok konuşulacak iddia!

TSK duyurdu! PKK'lı teröristler öldürüldü

TSK duyurdu! PKK'lı teröristler öldürüldü

Sayısal Loto sonuçları - Milli Piyango 24 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Sayısal Loto sonuçları - Milli Piyango 24 Mart Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Otobüsteki akılalmaz olayı böyle savundu: Sakinleştirmek için tokat attım

Otobüsteki akılalmaz olayı böyle savundu: Sakinleştirmek için tokat attım

Hulusi Akar'dan son dakika Afrin açıklaması

Hulusi Akar'dan son dakika Afrin açıklaması

Son dakika! Akıncı Üssü davasında mahkeme karıştı! Gözaltılar var

Son dakika! Akıncı Üssü davasında mahkeme karıştı! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.