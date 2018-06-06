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UKRAYNALI TURİSTİN MÜCEVHER DOLU ÇANTASINI BÖYLE ÇALDILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2018 13:57 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa’da genç bir kızı kullanarak hırsızlık yaptırdığı iddia edilen 2 kişi ve genç kız gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA
Bayrampaşa ve Gaziosmanpaşa’da genç bir kızı kullanarak hırsızlık yaptırdığı iddia edilen 2 kişi ve genç kız gözaltına alındı. Genç kızın Ukraynalı bir turistin mücevher dolu çantasını çalması güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Bayrampaşa'da 21 Mayıs 2018 günü meydana gelen olayda 3 şüpheli takibe aldıkları Ukraynalı turist Vladimir Kalaşnikov’u adım adım izledi. Çantasını alışveriş aracına bırakıp gezmesini fırsat bilen iki erkek yanına yaklaşarak Kalaşnikov'u oyaladı. Genç kız da bu sırada içerisinde 25 bin dolar değerinde pırlanta takı ve 2 bin 500 dolar bulunan çantayı alıp kayıplara karıştı.

SATTIKLARI YERDE YAKALANDILAR
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri görüntülerden yola çıkarak şüphelileri takip etti. Kuyumcukent’e kadar takibe alınan şüphelilerin çaldıkları mücevherleri oradaki bir kuyumcuya sattıkları tespit edildi. İki kuyumcu ve şüpheliler Çağla Y. (20), İlker K. (22) ve Selami D. (26) gözaltına alındı.

HİNDİSTANLI DİPLOMATI SOYMUŞLAR
Emniyete getirilen şüpheliler sorguya alındı. Şüphelilerin iki gün önce de Gaziosmanpaşa’daki bir AVM’de Hindistanlı bir diplomat olan Kırdı D. nin 2 bin dolar ile 3 bin dolar değerindeki bileziğini de aynı yöntemle çaldıkları tespit edildi

UYUŞTURUCU ALMA KARŞILIĞINDA YAPMIŞ
Asayiş Şube Müdürlüğünde ifadeleri alınan şüphelilerin olayı itiraf ettikleri bildirilirken 20 yaşındaki genç kızın uyuşturucu bağımlısı olduğu belirlendi. Çağla Y'nin uyuşturucu almak için para karşılığında iki şüpheliyle birlikte hareket ettiği iddia edildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Öte yandan Çağla Y. ile birlikte yakalanan şüphelilerden Selami D. nin Silivri açık cezaevinden kaçtığı ve 4 suçtan aranmasının olduğu ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık malını almak suçundan işlem yapılan iki kuyumcu ise serbest bırakıldı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Hırsızlık anının güvenlik kamerası tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde zanlıların iş adamını oyalarken genç kızın da çantayı alarak kaçtığı görülüyor.

Görüntü Dökümü:
-GÜVENLİK KAMERASI
-Hırsızlık anı
AKTÜEL GÖRÜNTÜ
-Emniyetten çıkışları
-Ele geçirilen malzemeler
-Detaylar

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