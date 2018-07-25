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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha Muğla'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 17:11 | Son Güncelleme

Andrii Sybiha: "Muğla çok güzel bir şehir. Ukraynalı turistler tatillerini geçirmek için Muğla'yı tercih ediyor"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Muğla'nın çok güzel bir şehir olduğunu belirterek, Ukraynalı turistlerin de tatillerini geçirmek için Muğla’yı tercih ettiğini söyledi.

Büyükelçi Sybiha, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, Vali Esengül Civelek'i makamında ziyaret etti.

Bölgenin tarihi, turistik ve ekonomik potansiyeline ilişkin Vali Civelek'ten bilgi alan Sybiha, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Muğla'da bulunduklarını belirtti.

Muğla'nın turizmde önemli bir yere sahip olduğunu anlatan Sybiha, "Muğla çok güzel bir şehir. Ukraynalı turistler tatillerini geçirmek için Muğla'yı tercih ediyor." dedi.

Ukrayna'dan Muğla'ya çok sayıda turistin geldiğini vurgulayan Büyükelçi Sybiha, ilerleyen dönemlerde turist sayısının daha da artacağını ifade etti.

Muğla Valisi Esengül Civelek de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kent hakkında Büyükelçi Sybiha'ya bilgi veren Civelek, "Muğla'nın geçmişten günümüze gelen bir turizm kültürü ve altyapısı var. Muğla'da tatillerini geçiren turistler, kentimizden memnuniyetle ayrılıyor ve yeniden geliyorlar." diye konuştu.

Sybiha, daha sonra Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

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