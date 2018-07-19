Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Sybiha Şanlıurfa'da

"Bölgeniz gerçekten çok güzel. Her açıdan farklı özellikleri var. Bu bölgeyi Ukrayna'da, Ukrayna'yı da bu bölgede tanıtmak için karşılıklı iş birliği yapmak istiyoruz. Türkiye ile ülkemiz arasındaki stratejik iş birliği ve ortaklığa büyük önem veriyoruz. Gördüğümüz kadarıyla bu bölge Ukrayna'da yeterince tanınmamış ve değerlendirilememiş. Bütün imkanları hem iş hem de turizm açısından oldukça iyi. Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 1 milyon 250 bin civarındaydı, fakat bu bölgeye ne yazık ki Ukraynalı turist çok gelmiyor. Bu durumu da düzeltmek istiyoruz. Özellikle bölgeler ve iş adamları arası iş birliğinin gelişmesi için bu ziyaretleri çok önemli görüyoruz."

Şanlıurfa'nın tarihi, turistik ve ekonomik potansiyeline ilişkin Vali Erin'den bilgi alan Sybiha, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla bölgede bulunduklarını söyledi.

Büyükelçi Sybiha, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'i makamında ziyaret etti.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Şanlıurfa'yı Ukrayna'da, Ukrayna'yı da Şanlıurfa'da tanıtmak için karşılıklı iş birliği yapmak istediklerini belirtti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Ukrayna ile son 15 yıldır daha iyi bir noktaya taşınan stratejik iş birliğine işaret ederek, "Şanlıurfa olarak her alanda iş birliğine hazırız. Ukrayna'dan gelecek yatırımcılara ve turistlere kapımız ve gönlümüz açıktır." dedi.

Sybiha ve beraberindeki heyet daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığını ziyaret etti.

Daha sonra Ekonomi Kulübü tarafından Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programa katılan Sybiha, iş adamlarıyla görüş alışverişinde bulundu.

