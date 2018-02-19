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Ukrayna’nın doğusundaki kriz

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2018 21:39 | Son Güncelleme

Donbas’taki çatışmalarda 1 Ukrayna askeri öldü, 4 asker yaralandı - AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu: - “Taraflar, çoktan beri silahları bulundurmaması gereken yerde tutuyor”

KİEV (AA) – Ukrayna’nın doğusunda Rus yanlısı ayrılıkçılarla Ukrayna birlikleri arasındaki çatışmalarda 1 Ukrayna askerinin öldüğü, 4 askerin de yaralandığı bildirildi.

Ukrayna Terörle Mücadele Karargahı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamada, gün içerisinde ayrılıkçıların dokuz defa saldırıda bulunduğu belirtildi.

Ayrılıkçıların saldırılarında 1 Ukrayna askerinin öldüğü, 4 askerin ise operasyonlar esnasında yaralandığı ifade edilen açıklamada, Lugansk ve Donetsk bölgelerinde ayrılıkçılar tarafından farklı tiplerde büyük kalibreli silahların kullanıldığına dikkat çekildi.

Öte yandan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkan Yardımcısı Aleksandr Hug, yaptığı açıklamada, Donbas’ta tarafların ateş hattında birbirine çok yaklaştığını kaydetti.

Hug, “Taraflar, çoktan beri silahları bulundurmaması gereken yerde tutuyor. İki taraf da söz vermelerine rağmen mayınlama faaliyetlerini sürdürüyor.” ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna’nın doğusundaki çatışmaların başlamasından bu yana Ukrayna silahlı kuvvetleri, ayrılıkçı gruplar ve sivillerden olmak üzere toplam 10 bin 303 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin 778 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
AGİT Kriz Ukrayna'nın doğusu

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