Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Gaman:

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman, geçen yıl ülkesinden Türkiye'ye gelen turist sayısının 1 milyon 200 binin üzerinde olduğunu belirterek, "Türkiye'den Ukrayna'ya gelen turist sayısında da artış söz konusu. Bu yıl bu rakamların artmasını bekliyoruz." dedi.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ile Gaman, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan vatandaşlarının kurmayı planladığı dernek konusunda İbramaki Sanat Galerisi'nde toplantı yaptı.

Gazetecilere toplantıya ilişkin açıklama yapan Oleksandr Gaman, Ukrayna kültürünü tanıtacakları bir derneğin kurulacağını, bu kapsamda önceliklerini belirlediklerini söyledi.

Türkiye ile Ukrayna arasındaki ilişkilerin günden güne daha iyiye gittiğini, iki ülkenin daha çok yakınlaştığını dile getiren Gaman, şunları kaydetti:

"Bu hem insani ilişkilerimiz de hem de üst düzey ilişkiler için geçerli. Cumhurbaşkanlarımızın ve başbakanlarımızın her yıl düzenli olarak görüşmesi de bunun en güzel örneği. Geçen yıl Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı 1 milyon 200 binin üstündeydi. Türkiye'den Ukrayna'ya gelen turist sayısında da artış söz konusu. Bu yıl bu rakamların artmasını bekliyoruz."

Gaman, Kuşadası Kaymakamı ve Belediye Başkanı ile de görüştüklerini belirterek, "Bu ayın sonunda Kiev'de çok büyük bir turizm fuarı yapılacak. Fuara Kuşadası'ndan bir heyetin de geleceği belirtildi. İlişkilerimizin daha da ivme kazanarak vatandaşlarımızın iki ülkeyi karşılıklı olarak ziyaret edeceklerinden eminiz." diye konuştu.