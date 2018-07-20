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Ukrayna'ya ait kargo uçağı Mısır'a zorunlu iniş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 16:05 | Son Güncelleme

Ukrayna'ya ait kargo uçağı Mısır'a zorunlu iniş yaptı

KAHİRE (AA) - Mısır ordusu, Ukrayna'ya ait bir kargo uçağının, motorunda meydana gelen teknik arıza nedeniyle ülkenin batısına zorunlu iniş yaptığını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'ya ait Antonov 26 tipi kargo uçağının, Mısır hava sahasına girişinden itibaren ülkenin batısındaki El Alemeyn kentinin 48 mil uzağına zorunlu iniş yapıncaya kadar takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, uçağın zorunlu iniş yapmasının hemen ardından silahlı kuvvetlerden bir ekip gönderilerek uçakta bulunan 6 kişiye tıbbi hizmet sunulduğu ve hepsinin sağlık durumunun iyi olduğu dile getirildi.

Arızanın nedenini belirlemek ve tamir etmek için Sivil Havacılık Bakanlığından teknisyen ekip çağrıldığı ifade edilen açıklamada, uçağın herhangi bir havaalanına mı yoksa çöle mi iniş yaptığı konusunda bilgi verilmedi.

Bu arada Sivil Havacılık Bakanlığından yapılan açıklamada da El Alemeyn Havalimanı'ndaki kontrol kulesinin uçağın radardan kaybolmasının hemen ardından koordinatlarını Silahlı Kuvvetler Arama ve Kurtarma Merkezine ilettiği, Arama ve Kurtarma Merkezinin de anında uçağın iniş yaptığı yeri belirlediği aktarıldı.

Açıklamada, olay yerinde ön incelemenin yapılması, mürettebatın ifadesinin alınması, uçağın belgelerinin saklanması, kaza nedenlerini bulmak amacıyla teknik inceleme prosedürlerinin başlatılması için Sivil Havacılık Bakanlığı Kaza Analizi Merkezi Yönetiminden bir heyetin teknik ekiple beraber olay yerine hareket ettiği kaydedildi.

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kargo uçağı mısır Ukrayna zorunlu iniş

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