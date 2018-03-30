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Ukrayna’ya Türk esintisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 11:43 | Son Güncelleme

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğretim üyeleri Ukrayna’yı tasarımlarıyla fethedecek.

Ukrayna’ya Türk esintisi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümü öğretim üyeleri Ukrayna’yı tasarımlarıyla fethedecek. İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Dilek Himam Er, öğretim görevlileri Dr. Jovita Sakalauskaite, Jörn Fröhlich ve öğrenci Mert Serbest ile İEÜ Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Duygu Kocabaş Atılgan Ukrayna’da gerçekleştirilecek Uluslararası Tekstil Sanatları Bienalinde eserleriyle yer alacak.
Uluslararası Tekstil Sanatları Bienali, Ukrayna’nın Ivano-Frankivs’s kentinde 29 Mayıs-15 Haziran tarihleri arasında “Scythia” adıyla yapılacak. Arjantin, Belçika, Kanada, Danimarka, Fransa, Japonya, Meksika ve İsviçre gibi ülkelerden 120 sanatçının katılacağı etkinlikte, İzmir Ekonomili sanatçılar keçeden, oya, kağıt işleme gibi farklı tekniklerle yapılmış eserlerini sergileyecek.
Etkinlik hakkında bilgi veren İEÜ Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, etkinliğin tekstil alanında yapılan en önemli bianeller arasında yer aldığı belirterek, “Etkinlikte bölüm olarak İzmir’i ve geleneksel Türk sanatlarından oluşan farklı ve özgün eserlerimizi sergileyeceğiz. İzmir’i ve Türkiye’yi tekstil alanında en önemli etkinlikler arasında temsil edeceğiz. Etkinlikte ayrıca ilk kez bir öğrencimizin eserinin yer alması bizi gururlandırdı” dedi.

Ukrayna’ya Türk esintisi

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