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Ulamış köyünün şarkısı yapıldı, klipte köylüler rol aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 12:50 | Son Güncelleme

DEVLET Opera ve Balesi Sanatçısı Hakan Gürkan ile kardeşi Handan Gürkan, çok sevdikleri İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Ulamış köyü için şarkı besteledi.

Ulamış köyünün şarkısı yapıldı, klipte köylüler rol aldı

SEFERİHİSAR (İzmir), (DHA)- DEVLET Opera ve Balesi Sanatçısı Hakan Gürkan ile kardeşi Handan Gürkan, çok sevdikleri İzmir'in Seferihisar ilçesine bağlı Ulamış köyü için şarkı besteledi. Seferihisar Belediyesi tarafından şarkı için çekilen klipte köylüler de rol aldı.
Seferihisar Belediyesi'yle ortak çalışmalar yürütüp, Ulamış köyünde keman ve çello dersleri veren kardeş sanatçılar Hakan Gürkan ve Handan Gürkan, çok sevdikleri köy için 'İçimdeki Ulamış' isimli bir şarkı yapmaya karar verdi. Şarkının söz ve bestesi Hakan Gürkan tarafından yapıldı. Şarkının ortaya çıkmasının ardından Seferihisar Belediyesi ekipleri, Ulamış Köyü Pazarı'nda sanatçılar ve köylüleri bir araya getirerek, şarkının klibini çekti. Köydeki bir etkinlikte klip gösterildi, beğeni topladı.
Gecede konuşan Seferihisar Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, "Ulamış köyümüzün artık bir şarkısı var. Hepimiz bu dünyadan göçüp gideceğiz ama bu beste nesilden nesle aktarılacak. Ulamışlılar her daim bu şarkıyla ve kliple gurur duyacaklar. Ulamış, genciyle yaşlısıyla, kadınıyla çocuğuyla her şeyin en iyisine, en güzeline layık. Onların mutluluğu, huzuru için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü Ulamış bizi hiç mahcup etmedi ve onun için ne yapsak az bulduk, daha çoğunu yapmak gayreti içinde olduk. Bundan sonra da hep böyle olacak. Bu güzel Ramazan akşamında, iftar sofrasında, böyle güzel bir hediye verdikleri için çok değerli sanatçılarımıza çok ama çok teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Ulamış köyünün şarkısı yapıldı, klipte köylüler rol aldıUlamış köyünün şarkısı yapıldı, klipte köylüler rol aldıUlamış köyünün şarkısı yapıldı, klipte köylüler rol aldıUlamış köyünün şarkısı yapıldı, klipte köylüler rol aldı

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