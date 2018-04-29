Ulaş ilçesinde Kangal köpekleri yarıştı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde, Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu (AVKIF) ırk standartları ve Kangal çoban köpeği özel ırk yarışması düzenlendi.
Ulaş Gölü mesire alanında yapılan yarışmaya, Sivas ve diğer illerden yerli ve yabancı 310 köpek katıldı.
Uluslararası Avrasya Köpek Irkları Federasyonu (AVKIF) Başkanı Akın Tülübaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün Sivas'ta Türk çoban köpeklerinin ırk standartları yarışması yapıyoruz. Şu an burada yaptığımız iş ülkemizdeki farklı köpek ırklarının hepsinin ayrı kategorilerde yarışabilmesi ve dünyaya tanıtılabilmesi acısından çok önemli. Türkiye şampiyonasının 2. etabını yapıyoruz. 1. etabını İzmir'de yaptık. Final Bursa'da yapacağız. Bursa'da Türkiye Şampiyonasında şampiyonlar şampiyonunu seçeceğiz." dedi.
Her köpeğin Kangal olmadığını belirten Tülübaş, şunları kaydetti:
"Bu ülkenin çeşitli yörelerinde çeşitli köpekler var. Şu an buraya Karadeniz'den, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Orta Anadolu'dan, Ege'den köpekler geldi. İşte Türkiye'nin güzelliği bu, tek yumruk halde birlik içerisinde hareket edebiliyoruz. Normalde köpek yarışmasında, bu kadar katılım, bu kadar çeşidi de görmeniz imkansızdır. Katılımcılar Kangal, Akbaş, Boz Çoban, Aksaray Malaklısı, Karadeniz ve Anadolu çoban köpeği çeşitleri var."
Ulaş Belediye Başkanı İsrafil Göçgün de yarışmanın düzenlenmesinde emeği olan Akın Tülübaş'a teşekkür belgesi ve Ulaş Gölü manzaralı tablo hediye etti.
Yarışmalarda, Nihat Sarı, Cüneyt Çaylak, Cahit Akgül, Yunus Emre Kılıç, Kazım Sezai Yetiş ve Sercan Arslan'ın köpekleri kategorilerinde birinci oldu.
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