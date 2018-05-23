Ulaşım kartını evde unuttuğu için tellerden atlamış

Çiftçi'nin eğitim gördüğü Özel İzmir Lokman Hekim Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hüseyin Erdemoğlu yaptığı yazılı açıklamada, başarılı ve uyumlu bir öğrenciyi kaybetmiş olmanın acısını yaşadıklarını dile getirdi.

- Mezuniyet töreni ertelendi

Berkay'ın Gaziemir ilçesinde yaşayan 3 çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olduğunu belirten Erdemoğlu, şunları kaydetti:

"Berkay'ımız okula geç kalmış olmanın telaşıyla böyle bir üzücü olaya maruz kalarak yaşamını yitirmiş ve ailesiyle sevenlerini derin üzüntüye boğmuştur. Tüm okul olarak bu kaybımız nedeniyle son derece derin bir acı ve üzüntü içindeyiz. Evladımıza rahmet ve mağfiret diliyoruz. Konunun basında merhum öğrencimizin parasal durumuna dayandırılması bilgi kirliğinden ibarettir. Çünkü bilindiği gibi öğrencimiz özel bir okul öğrencisidir. Bu vesile ile başta ailesi olmak üzere tüm öğretmenlerine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dilerim."

Erdemoğlu, mezuniyet törenlerini erteledikleri kaydetti.

Gaziemir ilçesinde rayların bulunduğu geçişe yasak bölgeden istasyona sınıf arkadaşı Burak Çoşkun ile girmeye çalışan lise son sınıf öğrencisi 19 yaşındaki Berkay Çiftçi, trenin çarpması sonucu yaşamını yitirmiş, Burak Coşkun ise kenara atlayarak kurtulmuştu. Çiftçi'nin üç gün sonra mezuniyet töreni olduğu öğrenilmişti.

