Ulaşım master planı otobüslerini belediye devraldı

Kırşehir Belediyesi "Ulaşım Master Planı" projesi kapsamında 10 adet 12 metre ve 18 adet 8 buçuk metre olmak üzere 28 adet yeni belediye otobüslerinin anahtarlarını Destek Hizmetleri Müdürlüğünde düzenlenen törenle teslim alındı.

Törende konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Kırşehir için son derece önemli bir hizmetin ilk adımını gerçekleştirdiklerini söyledi. Uzun zamandır üzerinde çalışılan bir proje olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Şehrimizin bütün alt yapısının yenilenmesi, sonra üst yapısının yollarının, kaldırımlarının otobüs duraklarının, kavşaklar bütün ulaşım planının buna bağlı olarak ta toplu taşım sistemimizi yenileme projemizde BMC firmamızın yüzde yüz yerli 28 adet otobüsü teslim töreni ile aldık. Bu proje kapsamında toplam 28 tane otobüsümüzü teslim aldık. Bunun 12 tanesi büyük otobüslerimiz 3 kapılı. 8.5 metrelikte ise 18 tane iki kapılı otobüslerimiz var. Yolların ve hatların büyüklüklerine göre bunlar planlandı"dedi.

Yaşar Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnanıyoruz ki, Kırşehirliler içerisinde her türlü kamera sisteminin olduğu, akıllı kart sistemleri ile çalışan hem elektronik açıdan, hem güvenlik açısından son derece bütün yenilikleri taşıyan konforuyla ısıtmasıyla, soğutmasıyla her türlü konforuyla, görsel olarak ta çok güzel tasarlanmış bu otobüslerimizi belediyemizin kurumsal rengi olan turuncu. Hemşerilerimiz beğenir düşüncesindeyim. Güzel bir şekilde teslim alacağız. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah kaza bela vermesin. İnşallah Kırşehir’imize, Kırşehirlilere yıllarca güzel otobüslerimiz, güzel hizmetler yapsın. İnsanları mutluluğa güzelliklere taşısın diye dua ediyoruz. Türkiye’nin firması olduğu için BMC firmasına teşekkür ediyoruz. Otobüslerimizin gelmesi ile birlikte, Başkan alamaz ve otobüsler gelmez diye düşünüyordu otobüsçüler, onlarda da bir yumuşama oldu. Biz şuan protokol şartları oluşturuyoruz. Onlarda bitmek üzere, arkadaşlarımız tamamlamak üzere. Bir haftaya kadar onları şartlarımızı sunacağız. Şartları kabul ederlerse arzumuz Kırşehir’in dolmuşçuları ile çalışmak. 120 dolmuşçu var. Temel prensiplerden taviz vermeden bunu yapmamız lazım çünkü çok ciddi bir yatırım. 10 milyon lira yatırım yaptık, otobüs aldık. Bunun kart sistemi ve diğer sistemleri ile birlikte 2 milyon lira toplamda ise 12 milyon liralık bir yatırım olacak. Kırşehirlilere her yere ulaşabilecekleri en konforlu, en güvenli, en ekonomik, en hızlı bir şekilde ulaşımı sağlayacak bir sistemi kurmak."