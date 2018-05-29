"Ulaşım olmadan ticaret de kalkınma da olmaz"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ulaşım, erişim olmadan hiç bir şey olmaz, ticaret de olmaz kalkınma da olmaz." dedi.

Bakan Arslan, Digor Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı ile 27. Dönem AK Parti Kars milletvekili adayları tanıtım toplantısına katıldı.

İktidar olarak 15 yıldır hizmet yaptıklarını belirten Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlattı.

Arslan, 24 Haziran'da da Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne güçlü şekilde gireceklerine işaret ederek, "Cumhurbaşkanımızı güçlü şekilde destekleyeceğiz, zaten onun rakibi yok onun rakipleri onun klasında olmadıkları için onun gibi ortaya proje, hedef koyamıyor. Ortaya koydukları tek şey var 'köprüyü engelleyeceğiz, tünelleri engelleyeceğiz, Kanal İstanbul'u engelleyeceğiz', yani biri iş yapacağım diyor öbürü ortaya koyacağı bir şey olmadığı için ben işleri engelleyeceğim diyor." dedi.

- "Ulaşım, erişim olmadan hiçbir şey olmaz"

Vatandaşların 24 Haziran'da en doğru kararı vereceğini vurgulayan Arslan, şu ifadeleri kullandı: