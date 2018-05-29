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"Ulaşım olmadan ticaret de kalkınma da olmaz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2018 18:21 | Son Güncelleme

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan: - "Ulaşım, erişim olmadan hiç bir şey olmaz, ticaret de olmaz kalkınma da olmaz" - "Vatandaşımız, Allah'ın izniyle 24 Haziran'da Cumhurbaşkanından yana en doğru kararı verdiği gibi güçlü Meclis için de en doğru kararı verecektir"

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Ulaşım, erişim olmadan hiç bir şey olmaz, ticaret de olmaz kalkınma da olmaz." dedi.

Bakan Arslan, Digor Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı ile 27. Dönem AK Parti Kars milletvekili adayları tanıtım toplantısına katıldı.

İktidar olarak 15 yıldır hizmet yaptıklarını belirten Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkın oylarıyla seçilen ilk Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlattı.

Arslan, 24 Haziran'da da Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi'ne güçlü şekilde gireceklerine işaret ederek, "Cumhurbaşkanımızı güçlü şekilde destekleyeceğiz, zaten onun rakibi yok onun rakipleri onun klasında olmadıkları için onun gibi ortaya proje, hedef koyamıyor. Ortaya koydukları tek şey var 'köprüyü engelleyeceğiz, tünelleri engelleyeceğiz, Kanal İstanbul'u engelleyeceğiz', yani biri iş yapacağım diyor öbürü ortaya koyacağı bir şey olmadığı için ben işleri engelleyeceğim diyor." dedi.

- "Ulaşım, erişim olmadan hiçbir şey olmaz"

Vatandaşların 24 Haziran'da en doğru kararı vereceğini vurgulayan Arslan, şu ifadeleri kullandı:

"Kimi seçeceğimiz, kiminle yol yürüyeceğimiz belli. Biz kimin taş üstüne taş kimin laf üstüne laf koyduğunu çok iyi biliyoruz ona göre yürüyeceğiz. Kafanızı karıştırmak, yalan yanlış bilgilerle insanımın kafasını karıştırmak istiyorlar ama kusura bakmasınlar Digor'un köyünde de ilçe merkezinde de yaşıyor olsak dünyadan habersiz olduğumuz anlamına gelmiyor. Hemşehrilerim çok iyi biliyor, elekten geçirir gibi süzüyor ve günün sonunda en doğru kararı veriyor. Vatandaşımız, Allah'ın izniyle 24 Haziran'da Cumhurbaşkanından yana en doğru kararı verdiği gibi güçlü Meclis için de en doğru kararı verecektir."

Arslan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi eleştirerek, şunları kaydetti:

"Muharrem İnce çıkmış diyor ki 'Yola, tünele, köprüye, Kanal İstanbul'a gerek yok ben bu paraların hepsiyle fabrika yapacağım.' Yap da fabrikada yaptıklarını taşımak için, fabrikaya ham madde getirmek için, bölünmüş yol lazım o da yetmez sıcak asfalt lazım. Ulaşım, erişim olmadan hiçbir şey olmaz, ticaret de olmaz kalkınma da olmaz. Siz onların ne söylediğine bakmayın. Siz size bugüne kadar verdikleri sözleri yerine getirenlere deyin ki evet bunlar bundan sonra verdikleri sözleri yerine getirecekler. Bu bakış açısıyla bakacaksanız 24 Haziran'da Kars Allah'ın izniyle rekor kıracak."

Konuşmaların ardından Bakan Arslan, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, AK Parti Kars Milletvekili adayları Yunus Kılıç ve Abdulfettah Çetinkaya kurdele keserek Digor Seçim Koordinasyon Merkezini açtı.

- Dağpınar Belediyesi ziyareti

Bakan Arslan, daha sonra Dağpınar Belediye Başkanlığını ziyaret etti.

Burada birilerinin sadece laf, kendilerinin ise hizmet ürettiğini vurgulayan Arslan, "Ülke olarak güçlü olmamız lazım, liderimizin güçlü olması lazım ve 2023, 2053 hedeflerine yürürken de emin adımlarla yürüyebilmemiz lazım. Bunun yolu çok güçlü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminden geçiyor." dedi.

Dağpınar Belediye Başkanı Ömer Vargün de ziyaretlerinden dolayı Bakan Arslan'a teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
digor Kars Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

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