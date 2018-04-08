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Ulaşımdaki yeni seferler yüz güldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2018 09:59 | Son Güncelleme

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların memnuniyetini artırmak için kent içi toplu ulaşımı yeni hatlarla güçlendiriyor.

Ulaşımdaki yeni seferler yüz güldürdü

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin vatandaşların memnuniyetini artırmak için kent içi toplu ulaşımı yeni hatlarla güçlendiriyor. 1 Nisan tarihi itibariyle Masadağı’nı denizle buluşturan GM24 Güzeloba-Mevlana-Masadağı ile ML22 Ekspres Sarısu-100.Yıl-Meydan hatları seferlere başladı.
1 Nisan tarihi itibariyle 75 adet 12 metrelik, 41 adet 8,5 metrelik olmak üzere toplam 116 yeni aracı toplu ulaşım sistemine dâhil eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanlığı, vatandaşlara güvenli, konforlu ve kesintisiz toplu taşıma hizmeti sunabilmek amacıyla ulaşım ağına yeni hatlar ekliyor. Bu kapsamda 12 yeni hat Nisan ayı içerisinde etap etap sefere başlayacak. Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak Masadağı, Sarısu ve Meydan ulaşımını rahatlatacak yeni hatların seferlerini başlattı. Büyükşehir Belediyesi, ilk kez açılan GM24 hat numaralı otobüsle; Güzeloba-Mevlana-Masadağ arasındaki ulaşımı rahatlatırken; ML22 Ekspres hat ile de Sarısu-100.Yıl-Meydan arasında toplu ulaşım seferlerine başladı.
Masadağı’ndan Güzeloba 30 dakika
Büyükşehir Belediyesi, Kepez Bölgesi’ndeki vatandaşlardan gelen yoğun talep üzerine yeni bir hat ekleyerek Masadağı-Güzeloba arasına erişimi kolaylaştırdı. Masadağı’ndan otobüse binen bir vatandaş 30 dakikada Güzeloba’ya ulaşabiliyor. Masadağı’nda oturan ve yeni hattı ‘müthiş’ olarak nitelendiren Fatoş Köymen, “Sürekli çarşıda işimiz oluyor, önceden 12 numaraya biniyorduk ama çok dolaşıyorduk. Annem merkezde oturuyor çocuklarımla gün aşırı ona gidiyoruz, bu yeni hat bizim için çok sevindirici bir yenilik oldu. Artık merkeze ulaşımım daha kolay, hızlı ve rahat olacak” diye konuştu.
"Eşim bana araba almaktan kurtuldu"
ML22 Sarısu-100.Yıl-Meydan Ekspres hattı ise vatandaşlara Konyaaltı bölgesinden Meydan’a kısa sürede ulaşım imkanı sağlıyor. Güzergah üzerinde yoğunluğu olan belirli duraklardan yolcu alan hattan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sevinç Koçer ise şöyle konuştu: “Konyaaltı’ndan bindim, otobüsün Meydan tarafına direk ve hızlı gitmesi çok avantaj. Bebek arabasıyla otobüse biniyorum, çünkü otobüslerimiz rahat, artık arabayı katlamak zorunda da değiliz. Şoförlerimiz de uyarmıyor bu da biz anneler için büyük kolaylık. Memnunuz. Artık eşime de bana araba alması için ısrar etmeyeceğim.”

Ulaşımdaki yeni seferler yüz güldürdü

Ulaşımdaki yeni seferler yüz güldürdü

Ulaşımdaki yeni seferler yüz güldürdü

Ulaşımdaki yeni seferler yüz güldürdü

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