Ulaşımı sandalla sağlanan köyde 77 yıl sonra ilk ezan

SÜLEYMAN ELÇİN - Antalya'nın Kekova Bölgesinde yer alan ve kara ulaşımı bulunmayan Kale köyündeki cami, restorasyon çalışması ile 77 yıl sonra ibadete açıldı.
Tarihi kalıntıları, masmavi suyu ve el değmemiş doğasıyla Türkiye'nin en güzel yerleşimleri arasında gösterilen Kekova bölgesinin şirin köyü Kale'nin cami ihtiyacı, Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmayla son buldu.
Köyde 77 yıldır ibadete kapalı olan Osmanlı döneminden kalma harabe haldeki camide başlatılan restorasyon tamamlandı. 77 yıl aradan sonra minaresinden ezan sesinin yükseldiği caminin ibadete açılmasıyla köy halkı da sandalla çevre köylerdeki camilere gitme meşakkatinden kurtuldu.
Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Hüseyin Coşar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çatısının 1940 yılında Üçağız köyüne taşınması nedeniyle tarihi caminin ibadete kapandığını ve zamanla harabeye döndüğünü belirtti.
Kale köyü sakinlerinin daha önceleri namaz için sandalla Üçağız köyüne gittiğini, hava koşullarına göre bazen cuma ve bayram namazlarını dahi kaçırdığını anlatan Coşar, köylülerin cenazelerini dahi kayıkla taşımak zorunda kaldığını söyledi.
Coşar, bölgenin arkeolojik sit alanı olması nedeniyle birçok defa girişimde bulunulmasına karşın uygun proje üretilmediğine değinerek, şöyle konuştu:
"Cami yıllardır ibadete kapalı halde kaderine terk edilmiş. Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun talimatıyla çalışma başlattık. Uygun proje doğrultusunda tekne ve bin metrelik teleferik sistemiyle restorasyon malzemelerini köye taşıdık. Yapının onarımı sırasında ilk yapım evresinden günümüze gelebilmiş bütün izler hassasiyetle korundu. Bu amaçla çatının ve minarenin getireceği yük çelik kolon ve kirişlerden oluşan sisteme taşıtılmıştır. Bu taşıyıcı sistem sayesinde harimin kuzeyinde bulunan poligonal duvarın (değişik büyüklükte ve şekildeki taşların çok köşeli örülmesiyle gerçekleştirilen önemli duvar tekniği) korunması ve sergilenmesi sağlandı. Cami köyde yerleşik olan ve turizm amaçlı ziyarete gelen binlerce vatandaşın ibadet ihtiyacını karşılayacak."
Coşar, camide 77 yıl sonra ilk ezanın okunduğunu ve köylülerin bu yıl yörelerinde hem cuma hem de bayram namazı kılınacak olmasının mutluluğunu yaşadığını sözlerine ekledi.
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